Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Top-Supplier News

Westafrika trifft Mayo. Und plötzlich macht alles Sinn.

top-suppTop-SupplierWerbung
Sternekoch Anthony Sarpong interpretiert Kelewele neu, mit würziger Kochbanane, gerösteten Mandeln und Black Garlic Chakalaka Mayo. Ein Streetfood-Klassiker, der zeigt, wie spannend moderne Küche sein kann, wenn Herkunft auf Neugier trifft.
September 7, 2026 | Fotos: beigestellt

Streetfood muss nicht kompliziert sein, um kulinarisch spannend zu werden. Manchmal braucht es nur wenige Zutaten und eine kreative Kombination, mit der man nicht gerechnet hat!

Kelewele ist genau so ein Gericht.

OL5D731copy-scaled
Kelewe: Kochbanane mit Black Garlic Chakalaka Mayo von Anthony Sarpong

Der westafrikanische Streetfood-Klassiker lebt von reifen Kochbananen, Gewürzen und dem Spiel zwischen natürlicher Süße und leichter Schärfe. Außen goldbraun und leicht karamellisiert, innen weich und saftig: Schon für sich ist Kelewele ziemlich unwiderstehlich.

Für Anthony Sarpong wird daraus eine Bühne für etwas Neues. Der Sternekoch verbindet die würzige Kochbanane mit gerösteten Mandeln und der Oliehoorn Black Garlic Chakalaka Mayo. Das Ergebnis spielt mit Kontrasten: heiß und cremig, süß und pikant, weich und crunchy. Black Garlic bringt Tiefe, Chakalaka Würze und die Mayo verbindet die unterschiedlichen Aromen zu einem überraschend harmonischen Ganzen.

Und genau darin steckt eine Idee, die weit über dieses eine Gericht hinausgeht.

Streetfood ist längst Spielwiese für moderne Küche

Die Grenzen zwischen Streetfood, Casual Dining und Fine Dining verschwimmen. Klassiker werden neu gedacht, Geschmäcker reisen um die Welt und Köche kombinieren Techniken und Aromen, die auf dem Papier vielleicht nicht selbstverständlich zusammengehören.

Anthony Sarponge Kelewele braucht dafür weder zehn Komponenten noch komplizierte Küchentechnik. Stattdessen steht Geschmack im Mittelpunkt.

Die Kochbanane bringt Süße und Substanz. Ingwer, Knoblauch, Chili und Paprika sorgen für Wärme und Würze. Geröstete Mandeln liefern den Crunch. Und die Black Garlic Chakalaka Mayo setzt einen cremigen, intensiv-würzigen Gegenpol.

Ein unkompliziertes Gericht mit ordentlich Charakter – als Snack, Vorspeise oder Sharing Dish.

Und eines, das beweist: Manchmal ist die Sauce nicht einfach die Begleitung. Sie ist das Element, das aus einer guten Idee einen Signature Dish macht.

REZEPT: Anthony Sarpong’s Kelewele mit Black Garlic Chakalaka Mayo

Streetfood mit Signature-Dish-Potenzial.

Für 4 Personen

  • 2 reife Kochbananen
  • 1 kleines Stück Ingwer, fein gerieben
  • 1 kleine Knoblauchzehe, fein gerieben
  • ½ TL Chili oder Cayennepfeffer
  • ½ TL Paprikapulver
  • Salz
  • Öl zum Frittieren
  • 4–6 EL Oliehoorn Black Garlic Chakalaka Mayo
  • 20 g gehobelte Mandeln

So wird’s richtig gut

Die Kochbananen schälen und in gleichmäßige Würfel schneiden. Ingwer, Knoblauch, Chili und Paprikapulver dazugeben, mit etwas Salz würzen und alles vorsichtig vermengen. Kurz ziehen lassen, damit die Banane die Gewürze aufnehmen kann.

Jetzt kommt Hitze ins Spiel: Das Öl erhitzen und die marinierten Kochbananen goldbraun ausbacken, bis sie außen leicht knusprig und karamellisiert sind, innen aber ihre weiche, fast cremige Textur behalten. Kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Währenddessen die gehobelten Mandeln ohne Fett in einer Pfanne rösten, bis sie leicht Farbe bekommen und duften.

Die heißen Kelewele auf dem Teller anrichten, großzügig mit Black Garlic Chakalaka Mayo kombinieren und mit den gerösteten Mandeln vollenden.

Dann am besten sofort servieren.

Denn genau jetzt funktioniert das Gericht am besten: warme, würzige Kochbanane. Kühle, cremige Mayo. Süße. Schärfe. Black Garlic. Und dazwischen der Crunch der Mandeln.

OLH-Black-Garlic-Chakalaka-Packshot-270ml-bottle-B2C

Kontakt

Kontaktdaten und wietere Informationen findest du auf dem Unternehmensprofil von Oliehoorn Saucen.

top-suppTop-SupplierWerbung
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Top-Supplier News
Sponsored
Wild neu gedacht
Warum Wild die Herbstküche neu definiert.
Top-Supplier News
Sponsored
Oliehoorn und Sternekoch Anthony Sarpong launchen Black Garlic Chakalaka
Niederländisches Flavour House und Düsseldorfer Sternekoch entwickeln gemeinsam eine neue Gastronomie-Mayo aus schwarzem Knoblauch und einer von Chakalaka inspirierten Gewürzwelt – intensiv, cremig und bewusst…
Top-Supplier News
Sponsored
“Wir hatten direkt einen sehr offenen Austausch.”
Eduard Knecht vom Restaurant Rive Gauche in Baden-Baden im Interview mit Hammer Margrander Interior.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Jungkoch
Pâtissier / Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef Patisserie
Restaurantleiter m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Saucier (m/w/d) in Vollzeit
Entremétier (m/w/d) in Vollzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Medical Holistic Manager / Spa Leitung
Fitnesstrainer/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Fitnesstrainer:in (m/w/d)
Commis de Patisserie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Masseur (m/w/d)
Kinder- und Jugendbetreuer (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Chef de Rang - Gastgeber im Restaurant
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Küchenchef a la Carte (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Kosmetikerin
Chef Pâtissier/Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
SOMMELIER/COMMIS Sommelier
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Jobs