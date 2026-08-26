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“Wir hatten direkt einen sehr offenen Austausch.”

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Eduard Knecht vom Restaurant Rive Gauche in Baden-Baden im Interview mit Hammer Margrander Interior.
August 26, 2026 | Fotos: beigestellt

Küchenchef Eduard Knecht kann bereits auf eine lange und erfolgreiche Zeit in der Gastronomiebranche zurückblicken. Gemeinsam mit seinem als Restaurantleiter und Sommelier nicht minder erfahrenen Partner Felix Daferner hat der mehrfach ausgezeichnete Küchenmeister sich 2025 selbstständig gemacht. Den Raum für ihre Vision, von der französischen Haute Cuisine inspirierte Genussmomente zu kreieren, bietet das Rive Gauche in Baden-Baden. Ein historisches Gebäude auf der Lichtentaler Allee, dessen Interieur wir von Hammer Margrander Interior im Sinne des Geschäftsführer-Duos neu gestaltet haben. Nun, nach ziemlich genau einem Jahr, ist es an der Zeit für eine Bestandsaufnahme.

Bild1-Eduard-Knecht-und-Felix-Daferner
Rive Gauche Küchenchef Eduard Knecht (l.) & Felix Daferner

Als Sie den Entschluss gefasst haben, sich im Rive Gauche selbstständig zu machen, gab es da Aspekte an der Gastronomieeinrichtung, die Ihnen besonders wichtig waren? Sie hatten ja bereits einiges an Branchenerfahrung.

Wichtig ist einfach sich bewusst zu machen, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Damit meine ich Folgendes: Wir sind nicht daran interessiert, die Inneneinrichtung nach fünf oder sechs Jahren wieder auszutauschen. Deshalb stand für uns ein zeitloses Konzept im Fokus. Unser Ziel war es, dass der Gast sowohl heute als auch in vielen Jahren noch das Rive Gauche betritt, sich wohlfühlt und es als modernes Restaurant wahrnimmt. Und auch als ein Etablissement, das nicht nur von außen hier auf die Lichtentaler Allee passt, sondern, das Baden-Baden und dem alten Stadtpalais, in dem wir uns befinden, gerecht wird.

Darin liegt ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Warum haben Sie sich bei diesem Projekt für Hammer Margrander Interior als Partner entschieden? Was hat Sie überzeugt?

Zunächst gab es da mehrere Empfehlungen im Vorfeld. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Und nachdem wir die Herangehensweise vom ersten Termin ab als sehr professionell empfunden haben – wir hatten auch direkt einen sehr offenen, ehrlichen Austausch – hatten wir den Eindruck, dass das gut zusammenpasst. Und damit lagen wir offenbar richtig, denn die ganze Zusammenarbeit verlief sehr strukturiert und Hammer Margrander Interior hat sich da wirklich durch eine durchgehende Präsenz ausgezeichnet, die wir als sehr positiv empfunden haben.

Bild2-Wintergarten-Rive-Gauche
Wintergarten im Restaurant Rive Gauche

Mit dieser Antwort berühren Sie schon ein wenig die nächste Frage: Wie haben Sie die Zusammenarbeit erlebt? Gab es Aspekte, die Sie überrascht haben?

Wie gesagt war da von Anfang an dieser sehr offene Austausch, der auch immer sehr kurzfristig möglich war. So konnten Fragen meist unmittelbar geklärt werden und es wurde sehr klar kommuniziert, welche Wünsche umsetzbar sind und wo man noch einmal ansetzen muss, damit aus der Vision ein schlüssiges Konzept wird. Das Ideenspektrum, das da von Hammer Margrander Interior eingebracht wurde, hat auch wirklich noch ein paar Themen aufgemacht, an die wir zuvor nicht gedacht hatten.

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Danny Hammer (l.) und Siegfried Margrander

Insbesondere der Vorschlag, mittels durchscheinender Gardinen kleine Separees im Restaurant zu schaffen, hat uns wirklich überzeugt und prägt das Endergebnis doch erheblich. Und auch den Kamin, der früher eigentlich mehr oder weniger das Markenzeichen des Rive Gauche war, mittels Gardinen abzutrennen, um die benötigte Kühl- und Lagerfläche zu schaffen, wäre uns nicht eingefallen. Das ist definitiv eine Idee, von der das Restaurant nun sehr profitiert.

Weiterlesen auf hminterior.de

Dies ist nur die erste Hälfte des Gesprächs mit Eduard Knecht vom Rive Gauche. Auf hminterior.de könnt ihr das komplette Interview lesen und in den detaillierten Projektbericht eintauchen.

Kontakt

Kontaktdaten und mehr Informationen über das Unternehmen finden Sie auf dem Unternehmensprofil von Hammer Margrander Interior.

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