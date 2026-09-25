Lamb Weston – Der außergewöhnliche Really Crunchy Effekt

Geschmack steht nach wie vor an erster Stelle, ist aber längst nicht mehr der einzige Faktor, der das Genusserlebnis prägt. Textur gewinnt zunehmend an Bedeutung, wobei insbesondere Knusprigkeit in verschiedensten Foodservice-Konzepten stärker in den Fokus rückt – selbst bei einem Klassiker, bei dem Neuerfindung zunächst schwierig erscheinen mag: Pommes frites.

Diese Entwicklung wird auch im Potato Trends Report 2025 deutlich. Basierend auf Trends, die von The Food People identifiziert wurden, nennt der Report „Extra Crunch & Crisp“ als einen der Trends, die die Entwicklung der Kartoffelkategorie prägen. Demnach suchen Konsumenten zunehmend nach besonderen, sensorischen Erlebnissen, bei denen Texturen, Formen, Coatings und Saucen selbst sehr vertrauten Gerichten neue Impulse verleihen können.

Für Foodservice-Betreiber besteht die Herausforderung darin, diese Erwartungen mit den Anforderungen des gastronomischen Alltags zu verbinden. Pommes können die Küche perfekt knusprig verlassen, werden aber möglicherweise erst einige Minuten später gegessen – mit Sauce oder Toppings bedeckt. Immer häufiger legen sie zudem mehrere Kilometer zurück, bevor sie beim Konsumenten ankommen.

Loaded Fries stellen Knusprigkeit auf die Probe

Die Entwicklung von Loaded Fries ist dafür ein gutes Beispiel. Derselbe Potato Trends Report 2025 nennt „Next Gen Loaded“ als weiteren Trend innerhalb der Kategorie und zeigt, wie sich Loaded-Konzepte durch neue Zutaten, Geschmacksrichtungen und Kombinationen weiterentwickeln.

Käse, Fleisch, Gemüse, Pickles und Saucen können dieselbe Basis in völlig unterschiedliche Gerichte verwandeln. Für Betreiber bietet das eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, mehr Abwechslung und Kreativität auf die Speisekarte zu bringen.

Je mehr Toppings verwendet werden, desto wichtiger wird jedoch die Wahl der richtigen Pommes. Das gilt insbesondere bei Saucen und anderen Zutaten mit hohem Feuchtigkeitsanteil, da sie eine der Eigenschaften, die Konsumenten an guten Pommes besonders schätzen, schnell beeinträchtigen können: ihre Knusprigkeit.

„Knusprigkeit mag zunächst wie eine sehr einfache Sache wirken, hat aber einen enormen Einfluss darauf, wie wir Pommes frites erleben. Die Herausforderung für Restaurants besteht nicht nur darin, direkt nach dem Frittieren die richtige Textur zu erzielen – sondern diese auch so lange zu erhalten, bis das Produkt tatsächlich beim Konsumenten ankommt. Das gilt insbesondere für Gerichte mit Saucen oder Toppings, Sharing-Anlässe und Delivery“, sagt Marcus Brühl, Country Manager Germany bei Lamb Weston.

81.000 Gespräche und 14 Millionen Interaktionen in Deutschland

Die anhaltende Relevanz von Kartoffeln zeigt sich auch außerhalb der Gastronomie. Eine aktuelle Social-Listening-Studie von Datassential analysierte Online-Gespräche über Kartoffeln in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien zwischen März 2025 und Februar 2026. Untersucht wurden unter anderem TikTok, Instagram, YouTube, Reddit, Pinterest, Facebook, Tumblr und X.

Allein in Deutschland erfasste Datassential im untersuchten Zeitraum 81.000 Erwähnungen rund um Kartoffeln, die 14 Millionen Interaktionen generierten.

Auch Pommes frites nehmen innerhalb dieser Gespräche einen bedeutenden Platz ein. Diskussionen rund um Pommes und Pommes frites machten in Deutschland jeweils 11 % der kartoffelbezogenen Erwähnungen und Interaktionen aus. Das zeigt, dass Pommes auch in einem Markt mit einer starken und vielfältigen Kartoffelkultur weiterhin großes Interesse erzeugen.

Die Ergebnisse für Deutschland verdeutlichen außerdem, welche Rolle Textur dabei spielt, online Aufmerksamkeit zu erzeugen. Datassential stellte fest, dass herzhafte Auflaufgerichte und knusprige Kartoffelsalate zu den am häufigsten geteilten Kartoffel-Inhalten in Deutschland gehörten. Kreationen wie Smashed Potato Salads und knusprige Kartoffelsalate zeigen, wie bekannte Kartoffelgerichte durch Textur und Präsentation neu interpretiert werden können.

Die Ergebnisse spiegeln etwas wider, das Foodservice-Betreiber gut kennen: Kartoffeln sind ein vertrautes Produkt und bieten dennoch viel Raum für Kreativität. Eine andere Präsentation, eine unerwartete Sauce oder ein neuer Ansatz bei der Textur können aus einem bekannten Klassiker etwas Besonderes machen, das die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zieht.

Ein Crunch, den man sehen, hören und fühlen kann

Genau für dieses Erlebnis wurden Really Crunchy Fries entwickelt. Ihr deutlich sichtbares, raues Coating verleiht den Pommes bereits optisch eine unverwechselbar knusprige Struktur und sorgt vom ersten Bissen an für einen intensiven Crunch – den man sehen, hören und fühlen kann.

Und dieser Crunch ist darauf ausgelegt, lange anzuhalten. Really Crunchy Fries garantieren 30 Minuten Crunch und unterstützen Betreiber dabei, das gewünschte Genusserlebnis weit über den Moment hinaus aufrechtzuerhalten, in dem die Pommes die Fritteuse verlassen.

Das ist insbesondere bei einigen der anspruchsvollsten Foodservice-Anlässe von heute relevant. Bei Loaded Fries sorgen Saucen und Toppings beispielsweise für zusätzlichen Geschmack und eine attraktive Optik, können herkömmliche Pommes jedoch schnell weich werden lassen. Really Crunchy Fries sind darauf ausgelegt, ihre Knusprigkeit zu bewahren. Damit bieten sie Betreibern eine stabile Basis für großzügige und genussvolle Loaded-Fries-Kreationen, ohne auf eine der Eigenschaften verzichten zu müssen, die Konsumenten an Pommes besonders schätzen: ihre Textur.

Dasselbe Prinzip gilt für Delivery und Take-away. Hier kann der Weg zwischen Küche und Konsument darüber entscheiden, ob Pommes so ankommen, wie sie gedacht waren, oder bereits an Qualität verloren haben. Gerade in Deutschland ist dies besonders relevant: Laut Circana verzeichnete die Nachfrage nach Delivery im Jahr 2025 ein zweistelliges Wachstum und übertraf damit sogar die Höchststände aus der Covid-Zeit. Dies unterstreicht die Bedeutung von Produkten, die ihre Qualität zwischen Zubereitung und Verzehr bewahren können.

„Großartige Knusprigkeit erlebt man bereits, bevor man die Pommes überhaupt probiert. Man sieht das raue, knusprige Coating, hört den Crunch beim Reinbeißen und spürt ihn bei jedem Bissen. Mit Really Crunchy Fries haben wir dieses ganzheitliche sensorische Erlebnis aufgegriffen und dafür gesorgt, dass es 30 Minuten lang anhält – egal ob die Pommes als LoadedFries, per Delivery oder direkt aus der Küche serviert werden“, sagt Marcus Bruhl, Country Manager Germany bei Lamb Weston.

Neben ihrer Crunch-Performance bietet die Really Crunchy Fries Range Betreibern die Flexibilität, genau das Format auszuwählen, das am besten zu ihrer Speisekarte und ihrem Konzept passt. Erhältlich in 6×6 mm und 9×9 mm sowie als Skin-on- und Skin-off-Variante, lässt sich die Range flexibel an unterschiedliche Gerichte, Servierformen und Foodservice- Anlässe anpassen – bei gleichbleibendem, unverwechselbarem Really Crunchy Erlebnis.

Über Lamb Weston

Lamb Weston ist ein führender Anbieter von tiefgekühlten Kartoffelprodukten für Restaurants und den Einzelhandel weltweit. Seit mehr als 75 Jahren treibt Lamb Weston Innovationen in der Branche voran und entwickelt Produkte, die Abläufe in der Küche vereinfachen und Kunden dabei unterstützen, noch bessere Geschmackserlebnisse zu schaffen. Von den Feldern, auf denen die Kartoffeln von Lamb Weston angebaut werden, bis hin zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden strebt Lamb Weston stets nach mehr und gibt sich nicht mit dem Status quo zufrieden. Denn wenn wir eine Kartoffel betrachten, sehen wir Möglichkeiten.

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