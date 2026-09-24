Galbani trifft Spitzengastronomie: Spannende Impulse von Italiens Nr.1

Taleggio Impressionen

Bekannte Produkte treffen auf bekannte Techniken – und trotzdem entsteht am Ende etwas Neues. Auf der Convention präsentiert Galbani Professionale am Stand C38, wie durch Räuchern, Marinieren und Fusionieren neue spannende Aromen entstehen. Geräuchert und geflämmt macht beispielsweise Taleggio zusammen mit Feigensenf und hausgemachtem Knäckebrot den klassischen Käseteller zum zeitgemäßen Genusskonzept.

Wie flexibel der Käse ist, beweist die Alternative: Arancini mit Taleggio, Kräuteröl und Sahnesud. Der cremige Käse löst sich im Risotto perfekt auf und verleiht der Reismasse den besonderen Geschmack – Butter und Parmesan werden überflüssig. Dafür sorgen gemahlene Cornflakes für den passenden Crunch. Die Reisbällchen präsentieren sich in Taleggio-Sahne, die mit Schalotten und grünem Kräuteröl aus Spinat und Petersilie aromatisiert wird.

Fingerfood mit Gorgonzola und Himbeerlack

Geschmacklich und optisch lässt sich Gorgonzola Intenso zusammen mit Himbeeren in ein kulinarisches Highlight verwandeln. Dazu den Käse mit Himbeer-Lack bestreichen und einige Tage reifen lassen. Die Beeren verleihen dem Gorgonzola einen Purpur-Effekt, der sich subtil mit den Schimmeladern vereint. Für ein intensiveres Aroma kann optional auch Cassis-Likör zu den Himbeeren zugefügt werden.

„Mit unseren Inszenierungen wollen wir zeigen, dass die Produkte von Galbani Professionale auch abgefahrene Zubereitungen zulassen, erklärt Culinary Advisor Zoltan Okolicsanyi. „Taleggio ist das beste Beispiel, ein anderes ist unser süßes Ube-Mousse mit Mascarpone, Aubergine, Olivenöl und Minze. Hier haben wir die klassische Tiramisu-Creme als fluffige Mousse gedacht, mit Olivenöl und Limette abgeschmeckt und auf die süße Aubergine gesetzt. So lassen sich selbst Standards wie Mascarpone neu interpretieren.“

Mehr zu den Produkten unter: www.lactalisfoodservice.de/produkte/galbani/kaese/#content

Kontakt

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