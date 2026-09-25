Gastrobekleidung – made for People at Work!

Unser Angebot reicht aber natürlich von der Schürze bis zur Kochjacke, vom Küchenhemd bis zur Hose, vom Anzug bis zu den Sneakern … jeder Style, jedes Detail – eben alles, damit es in euer Gesamtkonzept passt.

Persönliche Beratung statt einfach nur „Kochjacke bestellen“

Bekleidung prägt den Eindruck eines Hauses. Wir beraten euch bei Schnitt, Stoff, Farbe, Funktion, Gesamtlook und verbinden Funktionalität mit einem professionellen, modernen Auftritt. Gerade in gastronomischen Betrieben mit mehreren Mitarbeitern ist das wichtig. Das Ganze dann natürlich passend auch für den Service. Das ist Teil eurer Marke.

Große Auswahl – aber trotzdem eine klare Kollektion

Dabei arbeiten wir mit verschiedenen spezialisierten Marken wie Kentaur, WEITBLICK, Chaud Devant, GREIFF und Nybo. Dadurch können wir zusammen mit euch für unterschiedliche Anforderungen und Budgets die passende Lösung finden.

Eigene Modelle und individuelle Lösungen

Ein besonderer Vorteil ist die Sonderproduktion unserer eigenen Modelle aus der acp collection. Dort können beispielsweise Küchenhemden, Kochjacken oder Details individuell angepasst werden … macht aber natürlich nur Sinn bei etwas größeren Stückzahlen.

Bei acp kauft man nicht nur Arbeitskleidung – sondern ihr bekommt eine auf euren Betrieb abgestimmte Bekleidungslösung.

Ihr müsst jeden Tag in der Kleidung arbeiten. Deshalb zählt nicht nur, wie eure Kochjacke aussieht – sondern wie sie sich nach acht oder zehn Stunden trägt, wie sie die Wäsche übersteht und wie sie nach Monaten noch aussieht.

Genau dafür sind wir da!

Hier geht‘s zu unserer Landingpage für Gastronomie:

acpcollection.com/branchen/gastronomie-kueche-catering-service/

KONTAKT

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil der acp collection.