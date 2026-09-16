Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Rolling Pin

Was niemand über die Rolling Pin.Convention weiß

Rolling Pin.Convention
Während vorne gekocht, diskutiert und provoziert wird, entsteht hinter den Kulissen bereits der Content von morgen. Was bei der Rolling Pin.Convention passiert, ohne dass tausende Teilnehmer es mitbekommen.
September 16, 2026

Mehr als 100 Speaker, volle Bühnen, Masterclasses, Expo und die Rolling Pin.Awards: Am 28. und 29. September trifft sich die Branche bei der Rolling Pin.Convention Germany im Areal Böhler. Was die meisten Besucher nicht sehen: Während draußen das Programm läuft, arbeitet hinter den Kulissen eine zweite Maschine auf Hochtouren.

Denn für Rolling Pin ist die Convention nicht nur das größte Live-Event des Jahres. Sie ist gleichzeitig Redaktion, Fotostudio, Podcaststudio, Videodreh, Interview-Marathon und einer der wichtigsten Treffpunkte für die Geschichten der kommenden Monate.

rp285-cs-tim-raue-tim-maelzer-1
Fotoshootings wie jenes für das Cover der Ausgabe 258 mit Tim Raue und Tim Mälzer finden statt, während der nächste Speaker bereits die große Bühne betritt

Mehr als 100 der spannendsten Köpfe der Gastronomie an einem Ort – diese Gelegenheit gibt es nicht jeden Tag. Genau deshalb entstehen auf der Rolling Pin.Convention Gespräche, aus denen später große Geschichten werden.

Zwischen Stage, Backstage und Expo werden Kontakte geknüpft, Ideen besprochen und Termine vereinbart. Ein Satz beim Kaffee kann zum nächsten großen Interview führen. Eine Begegnung nach einem Talk liefert plötzlich den Aufhänger für eine Online-Story. Und oft entsteht aus einem spontanen Gespräch eine Geschichte, die vorher niemand auf dem Redaktionsplan hatte.

Die Convention ist damit auch eine riesige Themenbörse für die Redaktion.

Zwei Tage, unzählige Shootings

Ein großes Interview braucht starke Bilder. Deshalb wird die Convention gleichzeitig zum Fotostudio.

Köche, Gastronomen und andere Persönlichkeiten stehen während der beiden Tage vor unseren Kameras. Manche Shootings sind seit Wochen geplant, andere entstehen spontan, weil plötzlich genau die richtigen Menschen gleichzeitig vor Ort sind.

Portraits, Coverproduktionen, Gruppenbilder oder Visuals für kommende Features: Ein Teil dessen, was später im Magazin und auf unseren digitalen Kanälen zu sehen ist, entsteht direkt während der Rolling Pin.Convention.

Aus Düsseldorf direkt in den Podcast

Auch für die Rolling Pin Talks ist die Convention ein wichtiger Produktionsort.

Wo sonst bekommt man internationale Spitzenköche, Unternehmer und einige der spannendsten Persönlichkeiten der Branche gleichzeitig an einen Ort? Genau diese Situation nutzen wir, um Gespräche aufzuzeichnen und neue Podcast-Gäste kennenzulernen.

Podcast-Aufnahme-Lukas-Nagl

Manche Folgen entstehen direkt auf der Convention. Andere beginnen dort zumindest mit einem Handschlag und dem Satz: „Das müssen wir ausführlicher besprechen.“

Der eigentliche Wert passiert zwischen den Programmpunkten

Natürlich kommen Besucher wegen Jamie Oliver, Rasmus Munk, Tim Raue, Tim Mälzer und den vielen anderen Namen im Programm nach Düsseldorf.

Mindestens genauso spannend ist, was dazwischen passiert.

rp291-RPC-Nachbericht-51
Die Expo der Rolling Pin.Convention: Herzstück der Vielfalt und Inspirationen!

Hier treffen Köche auf mögliche Geschäftspartner, Arbeitgeber auf Talente, Produzenten auf Gastronomen und Menschen aufeinander, die sich bisher vielleicht nur über Instagram kannten. Für zwei Tage befindet sich ein großer Teil der deutschen Gastro-Szene auf wenigen Tausend Quadratmetern. Genau daraus entstehen neue Restaurants, Kooperationen, Jobs, Freundschaften und Geschichten.

Vielleicht ist das eines der bestgehüteten Geheimnisse der Rolling Pin.Convention: Sie zeigt nicht nur, was die Branche gerade bewegt. An diesen zwei Tagen entsteht ein Teil dessen, worüber die Branche als Nächstes sprechen wird.

Mittendrin statt später davon lesen

Am 28. und 29. September 2026 kommt die Rolling Pin.Convention Germany ins Areal Böhler nach Düsseldorf. Mehr als 100 Speaker, vier Welten, über 6.000 Quadratmeter Expo, die Rolling Pin.Awards – und unzählige Begegnungen, die in keinem Programm stehen.

🔥 Wer wissen will, was als Nächstes kommt, sollte dort sein, wo es entsteht. Sichere dir jetzt dein Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026.

JETZT TICKET SICHERN

Rolling Pin.Convention
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Careers
Japanischer Einfluss für The Garden: Max Dahlinger übernimmt die Küche
Neuer Küchenchef für das The Garden im Frankfurter Luxushotel The Florentin: Max Dahlinger kommt aus Heidelberg und bringt internationale Erfahrung sowie Einflüsse aus der japanischen…
Careers
Patrick Görsch übernimmt das Traditionshotel Dolce Bad Nauheim
Vom Revenue Analyst an die Spitze des Hauses: Patrick Görsch wird neuer General Manager im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Der 34-Jährige kennt das Hotel…
News
Einziges Hotel aus Österreich: Sacher landet unter den 50 Besten der Welt
Das Hotel Sacher Wien schafft es erneut in die „The 50 Best Hotels“ – und verbessert seine Platzierung. Im Jubiläumsjahr landet das Traditionshaus auf Rang…

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Rezeptionsleitung
Rezeptionist/ -in mit Bereitschaft zur Wochenendarbeit!
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Housekeeping Supervisor (m/w/d) in Jahresstelle
Demi Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Sales & Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Barmitarbeiter
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Frühstückskellner / Frühstückskellnerin
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Commis de Cuisine
Chef Patisserie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Chef de Rang - Gastgeber im Restaurant
Haustechniker:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Jungkoch
Pâtissier / Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Commis de Patisserie (m/w/d)
Chef de Partie / Patisserie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Zimmermädchen/-burschen (m/w/d) in Vollzeit
Kinderbetreuer:in (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
BarkellnerIn (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs