Was niemand über die Rolling Pin.Convention weiß

Mehr als 100 Speaker, volle Bühnen, Masterclasses, Expo und die Rolling Pin.Awards: Am 28. und 29. September trifft sich die Branche bei der Rolling Pin.Convention Germany im Areal Böhler. Was die meisten Besucher nicht sehen: Während draußen das Programm läuft, arbeitet hinter den Kulissen eine zweite Maschine auf Hochtouren.

Denn für Rolling Pin ist die Convention nicht nur das größte Live-Event des Jahres. Sie ist gleichzeitig Redaktion, Fotostudio, Podcaststudio, Videodreh, Interview-Marathon und einer der wichtigsten Treffpunkte für die Geschichten der kommenden Monate.

Mehr als 100 der spannendsten Köpfe der Gastronomie an einem Ort – diese Gelegenheit gibt es nicht jeden Tag. Genau deshalb entstehen auf der Rolling Pin.Convention Gespräche, aus denen später große Geschichten werden.

Zwischen Stage, Backstage und Expo werden Kontakte geknüpft, Ideen besprochen und Termine vereinbart. Ein Satz beim Kaffee kann zum nächsten großen Interview führen. Eine Begegnung nach einem Talk liefert plötzlich den Aufhänger für eine Online-Story. Und oft entsteht aus einem spontanen Gespräch eine Geschichte, die vorher niemand auf dem Redaktionsplan hatte.

Die Convention ist damit auch eine riesige Themenbörse für die Redaktion.

Zwei Tage, unzählige Shootings

Ein großes Interview braucht starke Bilder. Deshalb wird die Convention gleichzeitig zum Fotostudio.

Köche, Gastronomen und andere Persönlichkeiten stehen während der beiden Tage vor unseren Kameras. Manche Shootings sind seit Wochen geplant, andere entstehen spontan, weil plötzlich genau die richtigen Menschen gleichzeitig vor Ort sind.

Portraits, Coverproduktionen, Gruppenbilder oder Visuals für kommende Features: Ein Teil dessen, was später im Magazin und auf unseren digitalen Kanälen zu sehen ist, entsteht direkt während der Rolling Pin.Convention.

Aus Düsseldorf direkt in den Podcast

Auch für die Rolling Pin Talks ist die Convention ein wichtiger Produktionsort.

Wo sonst bekommt man internationale Spitzenköche, Unternehmer und einige der spannendsten Persönlichkeiten der Branche gleichzeitig an einen Ort? Genau diese Situation nutzen wir, um Gespräche aufzuzeichnen und neue Podcast-Gäste kennenzulernen.

Manche Folgen entstehen direkt auf der Convention. Andere beginnen dort zumindest mit einem Handschlag und dem Satz: „Das müssen wir ausführlicher besprechen.“

Der eigentliche Wert passiert zwischen den Programmpunkten

Natürlich kommen Besucher wegen Jamie Oliver, Rasmus Munk, Tim Raue, Tim Mälzer und den vielen anderen Namen im Programm nach Düsseldorf.

Mindestens genauso spannend ist, was dazwischen passiert.

Hier treffen Köche auf mögliche Geschäftspartner, Arbeitgeber auf Talente, Produzenten auf Gastronomen und Menschen aufeinander, die sich bisher vielleicht nur über Instagram kannten. Für zwei Tage befindet sich ein großer Teil der deutschen Gastro-Szene auf wenigen Tausend Quadratmetern. Genau daraus entstehen neue Restaurants, Kooperationen, Jobs, Freundschaften und Geschichten.

Vielleicht ist das eines der bestgehüteten Geheimnisse der Rolling Pin.Convention: Sie zeigt nicht nur, was die Branche gerade bewegt. An diesen zwei Tagen entsteht ein Teil dessen, worüber die Branche als Nächstes sprechen wird.

Mittendrin statt später davon lesen

Am 28. und 29. September 2026 kommt die Rolling Pin.Convention Germany ins Areal Böhler nach Düsseldorf. Mehr als 100 Speaker, vier Welten, über 6.000 Quadratmeter Expo, die Rolling Pin.Awards – und unzählige Begegnungen, die in keinem Programm stehen.

🔥 Wer wissen will, was als Nächstes kommt, sollte dort sein, wo es entsteht. Sichere dir jetzt dein Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026.

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