Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Careers

Patrick Görsch übernimmt das Traditionshotel Dolce Bad Nauheim

Vom Revenue Analyst an die Spitze des Hauses: Patrick Görsch wird neuer General Manager im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Der 34-Jährige kennt das Hotel seit mehr als einem Jahrzehnt.
September 16, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Dolce by Wyndham Bad Nauheim

Patrick Görsch übernimmt zum Ende der Sommersaison 2026 die Position des General Managers im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Der 34-Jährige ist seit 2015 im Haus tätig und arbeitete sich vom Revenue Analyst über mehrere Führungsfunktionen bis an die Spitze des Vier-Sterne-Hotels vor.

Patrick-Goersch

Patrick Görsch übernimmt zum Ende der Sommersaison 2026 die Position des General Managers im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Der 34-Jährige ist seit 2015 im Haus tätig und arbeitete sich vom Revenue Analyst über mehrere Führungsfunktionen bis an die Spitze des Vier-Sterne-Hotels vor.

Patrick-Goersch

Seine Karriere begann Görsch nach der Ausbildung zum Hotelfachmann im damaligen Sheraton Frankfurt Congress Hotel. Anschließend absolvierte er ein duales Studium im Bereich Hotel- und Tourismus-Management und sammelte parallel Erfahrung in der Hotelberatung.

2015 wechselte der gebürtige Frankfurter ins Dolce Bad Nauheim. Dort startete er als Revenue Analyst, wurde später Revenue Manager und übernahm zusätzlich die Funktion als Financial Controller. Seit 2023 war Görsch bereits als Assistant General Manager tätig.

Vom Revenue Management an die Spitze

Als General Manager will Görsch nun vor allem die Position des Hauses im MICE-Bereich weiter stärken und gleichzeitig das Individual- und Freizeitgeschäft ausbauen. Auch die Mitarbeiter stellt er dabei in den Mittelpunkt:

„Ein motiviertes und engagiertes Team ist die Basis für das Wohlbefinden unserer Gäste. Das entscheidet auch darüber, ob sie wiederkommen.“

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim verfügt über 146 Zimmer und 13 Suiten. Für Tagungen und Events stehen 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche, 27 Meetingräume und ein historisches Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen zur Verfügung.

Mit Görsch setzt das Haus damit auf eine Führungskraft aus den eigenen Reihen – und auf jemanden, der das Hotel bereits aus Revenue, Finanzen und operativer Leitung kennt.

Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Einziges Hotel aus Österreich: Sacher landet unter den 50 Besten der Welt
Das Hotel Sacher Wien schafft es erneut in die „The 50 Best Hotels“ – und verbessert seine Platzierung. Im Jubiläumsjahr landet das Traditionshaus auf Rang…
News
Weltweit einzigartig: Dieser Mann ist der erste Weihrauch-Sommelier
Khalid Al Amri hat einen Beruf, den es so bislang nicht gab: In den Hilton Muscat, Barr Al Jissah Resorts führt er als Weihrauch-Sommelier durch…
News
Diese Partys und Side-Events rund um die Rolling Pin.Convention solltest du nicht verpassen
Nach der letzten Masterclass ist noch lange nicht Schluss: Rund um die Rolling Pin.Convention warten Partys, exklusive Side-Events und jede Menge Möglichkeiten, den Convention-Tag gemeinsam…

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Sous Chef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Speisenträger (m/w/d)
Buffetmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Reinigungskraft Hotel (m/w/d) in Vollzeit
Hausdame / Gouvernante (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Fitnesstrainer/in
Head of Sales, Marketing & PR
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Sales & Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Frühstücksköchin / koch
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter m/w/d
Souschef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef de Partie
Chef Pâtissier/Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Partie
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Chef de Rang - Gastgeber im Restaurant
Haustechniker:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Stellvertretende Restaurantleitung (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Küchenchef a la Carte (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs