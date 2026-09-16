Patrick Görsch übernimmt das Traditionshotel Dolce Bad Nauheim

Patrick Görsch übernimmt zum Ende der Sommersaison 2026 die Position des General Managers im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Der 34-Jährige ist seit 2015 im Haus tätig und arbeitete sich vom Revenue Analyst über mehrere Führungsfunktionen bis an die Spitze des Vier-Sterne-Hotels vor.

Patrick Görsch übernimmt zum Ende der Sommersaison 2026 die Position des General Managers im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Der 34-Jährige ist seit 2015 im Haus tätig und arbeitete sich vom Revenue Analyst über mehrere Führungsfunktionen bis an die Spitze des Vier-Sterne-Hotels vor.

Seine Karriere begann Görsch nach der Ausbildung zum Hotelfachmann im damaligen Sheraton Frankfurt Congress Hotel. Anschließend absolvierte er ein duales Studium im Bereich Hotel- und Tourismus-Management und sammelte parallel Erfahrung in der Hotelberatung.

2015 wechselte der gebürtige Frankfurter ins Dolce Bad Nauheim. Dort startete er als Revenue Analyst, wurde später Revenue Manager und übernahm zusätzlich die Funktion als Financial Controller. Seit 2023 war Görsch bereits als Assistant General Manager tätig.

Vom Revenue Management an die Spitze

Als General Manager will Görsch nun vor allem die Position des Hauses im MICE-Bereich weiter stärken und gleichzeitig das Individual- und Freizeitgeschäft ausbauen. Auch die Mitarbeiter stellt er dabei in den Mittelpunkt:

„Ein motiviertes und engagiertes Team ist die Basis für das Wohlbefinden unserer Gäste. Das entscheidet auch darüber, ob sie wiederkommen.“

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim verfügt über 146 Zimmer und 13 Suiten. Für Tagungen und Events stehen 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche, 27 Meetingräume und ein historisches Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen zur Verfügung.

Mit Görsch setzt das Haus damit auf eine Führungskraft aus den eigenen Reihen – und auf jemanden, der das Hotel bereits aus Revenue, Finanzen und operativer Leitung kennt.