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Japanischer Einfluss für The Garden: Max Dahlinger übernimmt die Küche

Neuer Küchenchef für das The Garden im Frankfurter Luxushotel The Florentin: Max Dahlinger kommt aus Heidelberg und bringt internationale Erfahrung sowie Einflüsse aus der japanischen Küche mit.
September 16, 2026 | Fotos: The Florentin

Personalwechsel im The Garden: Max Dahlinger übernimmt die kulinarische Leitung des All-Day-Restaurants im The Florentin by Althoff Collection in Frankfurt. Der 35-Jährige war zuletzt Küchenchef im 959 in Heidelberg und verantwortet künftig zusätzlich das gastronomische Angebot für Meetings und Events im Haus.

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Personalwechsel im The Garden: Max Dahlinger übernimmt die kulinarische Leitung des All-Day-Restaurants im The Florentin by Althoff Collection in Frankfurt. Der 35-Jährige war zuletzt Küchenchef im 959 in Heidelberg und verantwortet künftig zusätzlich das gastronomische Angebot für Meetings und Events im Haus.

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Dahlinger setzt auf saisonale Produkte, leichte Gerichte und eine bewusst unkomplizierte Küche. Prägend sind dabei seine internationalen Erfahrungen – insbesondere drei Jahre in Los Angeles, wo er als Küchenchef und Betriebsleiter eines Sushi-Restaurants arbeitete.

„Mir ist es wichtig, handwerklich auf höchstem Niveau zu arbeiten und mit Produkten von bester Qualität so unkompliziert wie möglich umzugehen. Ich spiele gerne mit Aromen, viele meiner Einflüsse kommen aus der japanischen Küche“, sagt Dahlinger. Klassisch japanische Gerichte stehen dabei nicht im Mittelpunkt, vielmehr gehe es um seine eigene Interpretation.

Neues Menü zum Start

Seine Handschrift zeigt sich bereits auf der aktuellen Karte. Serviert werden unter anderem Wassermelonen-Tataki mit Burrata und Jadesoße, Kikok Chicken mit Miso-Lauch sowie ein Onsen-Ei mit Koshihikari-Reis, Miso-Schaum und Pfifferlingen. Zum Dessert gibt es Yuzu-Cheesecake mit Matcha, Kokos und Pink Grapefruit.

The Garden gehört neben the dune, der The Florentin Bar und der Cigar Lounge zum gastronomischen Angebot des Ende 2025 eröffneten The Florentin. Das Restaurant ist als All-Day-Konzept vom Frühstück über Business Lunch bis zum Dinner geöffnet.

www.theflorentin.com/de/kulinarik

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