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Einziges Hotel aus Österreich: Sacher landet unter den 50 Besten der Welt

HotelSacherWien
Das Hotel Sacher Wien schafft es erneut in die „The 50 Best Hotels“ – und verbessert seine Platzierung. Im Jubiläumsjahr landet das Traditionshaus auf Rang 42.
September 16, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Sacher

Österreich hat auch 2026 nur einen Vertreter unter den „The 50 Best Hotels“: Das Hotel Sacher Wien belegt Platz 42 und ist damit zum zweiten Mal in Folge Teil des internationalen Rankings. Im Vorjahr lag das Wiener Luxushotel noch weiter hinten.

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Österreich hat auch 2026 nur einen Vertreter unter den „The 50 Best Hotels“: Das Hotel Sacher Wien belegt Platz 42 und ist damit zum zweiten Mal in Folge Teil des internationalen Rankings. Im Vorjahr lag das Wiener Luxushotel noch weiter hinten.

Hotel_Sacher_Wien-The_50_Best_Hotels_2026-scaled

Die Auszeichnung wurde am 15. September in Paris bekannt gegeben. Neben dem Sacher ist aus dem deutschsprachigen Raum lediglich das Badrutt’s Palace Hotel in der Schweiz im Ranking vertreten. Über die Platzierungen entscheidet die 50 Best Hotels Academy mit mehr als 800 internationalen Branchenexperten, Reisejournalisten und erfahrenen Luxusreisenden.

Für das Sacher fällt die Platzierung in ein besonderes Jahr: Das Haus gegenüber der Wiener Staatsoper feiert 2026 sein 150-jähriges Bestehen. Eduard Sacher eröffnete das Hotel 1876. Heute verfügt es über 152 Zimmer und Suiten.

Hoteldirektor Andreas Keese sieht die Auszeichnung als Erfolg des gesamten Teams: „Dieser Award gehört allen unseren Mitarbeitenden und das nicht nur im Hotel Sacher in Wien, sondern allen Sacher Hotels. Er macht unser tägliches Bemühen, die Herzlichkeit, die Leidenschaft, die Exzellenz sichtbar und darüber freuen wir uns gemeinsam.“

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