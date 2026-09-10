Was ist ein Michelin-Stern wirklich wert?

Ein Stern kann eine Karriere verändern. Drei davon machen einen Koch zum internationalen Namen. Gleichzeitig suchen Gäste Restaurants längst über Instagram, Plattformen und zunehmend mithilfe von KI. Wie mächtig ist der Guide Michelin also noch – und was bedeutet seine Bewertung für jene, deren Geschäft davon unmittelbar betroffen ist?

Jan Hartwig, Tim Raue und Max Strohe kennen diese Welt aus drei ziemlich unterschiedlichen Perspektiven. Hartwigs Münchner JAN hält drei Sterne, Tim Raues Berliner Restaurant zwei, Max Strohes Tulus Lotrek einen. Strohe sprach nach der Michelin-Verleihung 2026 sogar öffentlich darüber, wie sehr ihn der erneut ausgebliebene zweite Stern getroffen hatte.

Dabei geht es längst um mehr als Punkte, Teller und Prestige. Ein Stern beeinflusst Preise, Erwartungen, Personal, Medienaufmerksamkeit und im besten Fall die Auslastung. Gleichzeitig steigt der Druck, eine Auszeichnung zu halten oder die nächste Stufe zu erreichen. Was passiert, wenn der Stern plötzlich Teil des Businessplans wird? Wie groß ist der Neid innerhalb der Branche? Und wie viel Zusammenhalt bleibt, wenn jedes Jahr dieselben Köche um die Aufmerksamkeit eines anonymen Bewertungssystems kämpfen?

Genau darüber sprechen Hartwig, Raue und Strohe bei der Rolling Pin.Convention Germany. Am Montag treffen ein Drei-, ein Zwei- und ein Ein-Sterne-Koch auf der Summit.Stage aufeinander. Das Thema: „Michelin-Sterne, Status, Schattenseiten – und die Zukunft des Fine Dining“. Kein Vortrag über perfekte Saucenpunkte, sondern ein Gespräch darüber, was Spitzengastronomie wirtschaftlich und persönlich tatsächlich bedeutet.

Besonders spannend wird diese Diskussion zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Orientierung der Gäste massiv verändert. Social Media schafft eigene Stars, internationale Rankings konkurrieren um Aufmerksamkeit und KI kann aus Tausenden Bewertungen, Artikeln und persönlichen Vorlieben in Sekunden Restaurantvorschläge generieren. Der Guide Michelin bleibt ein Schwergewicht – seine Sonderstellung ist längst nicht mehr selbstverständlich.

Dazu kommen hausgemachte Probleme. Der Grüne Stern wird schrittweise eingestellt und durch das redaktionelle Format „Mindful Voices“ ersetzt. Kritik gibt es an stereotypen Fine-Dining-Konzepten, mangelnder Transparenz und der weiterhin verschwindend geringen Zahl von Frauen an der Spitze deutscher Sterne-Restaurants. Michelin selbst bestätigt, dass der Grüne Stern im Zuge der Einführung von „Mindful Voices“ auslaufen soll.

Wie zeitgemäß ist der Guide Michelin also noch? Im aktuellen Rolling Pin Magazin nehmen wir das Bewertungssystem auseinander – und zeigen, an welchen Punkten sich Michelin verändern müsste, um seine Bedeutung auch in Zukunft zu behalten.

Hier geht es zur Analyse: Was der Guide Michelin jetzt ändern muss

Hartwig, Raue und Strohe diskutieren das Thema am 28. September live bei der Rolling Pin.Convention Germany in Düsseldorf. Wer dabei sein will, sollte sich sein Ticket noch vor dem Preissprung sichern: Ab 15. September kostet das Zwei-Tages-Ticket 198 statt 98 Euro.