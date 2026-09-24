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Rolling Pin

Triff die Stars der Rolling Pin.Convention persönlich

Rolling Pin.Convention
Jan Hartwig, Tim Raue, Rasmus Munk, Tohru Nakamura und viele mehr: Bei den Meet & Greets der Rolling Pin.Convention Germany 2026 verschwinden die letzten Meter zwischen Bühne und Publikum. Hier erfährst du, wann du wen persönlich treffen kannst.
September 24, 2026

Zwei Tage lang stehen bei der Rolling Pin.Convention Germany 2026 einige der spannendsten Köche und Köpfe der internationalen Gastrobranche auf den Bühnen. Wer ihnen nicht nur zuhören, sondern auch einmal persönlich gegenüberstehen will, bekommt dafür am 28. und 29. September die Gelegenheit.

Direkt neben dem Rolling Pin.Shop öffnet die Meet & Greet Lounge. Dort heißt es: Selfie statt Zoomobjektiv, kurzer Plausch statt 45 Minuten Bühnendistanz. Zahlreiche Speaker nehmen sich nach ihren Auftritten Zeit für Fotos, Signaturen und persönliche Begegnungen.

Zum Timetable

Die Meet & Greet Lounge befindet sich direkt neben dem Rolling Pin.Shop. Da sich einzelne Slots kurzfristig verschieben können, lohnt sich während der Convention ein erneuter Blick auf den aktuellen Zeitplan.

Und wer für den 28. und 29. September noch kein Ticket hat: Die letzten Tickets für die Rolling Pin.Convention Germany 2026 im Areal Böhler in Düsseldorf gibt es jetzt online.

Rolling Pin.Convention
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