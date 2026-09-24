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Neuer Gastgeber und neue Impulse für Österreichs erstes Biergut

Stefan Oberdacher übernimmt die Leitung des Stiegl-Guts Wildshut. Der frühere Koch und Hotelmanager will vor allem das Gästehaus und das Veranstaltungsgeschäft weiterentwickeln.
September 24, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Stiegl-Gut Wildshut/wildbild

Wer nach Wildshut kommt, kann Bier dort erleben, wo sein Getreide wächst und verarbeitet wird – und anschließend zum Essen oder Übernachten bleiben. Seit dem 16. September leitet Stefan Oberdacher das Stiegl-Gut in St. Pantaleon. Er übernimmt von Herbert Stranzinger und will die verschiedenen Seiten des Betriebs noch enger zu einem Gästeerlebnis verbinden.

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Wer nach Wildshut kommt, kann Bier dort erleben, wo sein Getreide wächst und verarbeitet wird – und anschließend zum Essen oder Übernachten bleiben. Seit dem 16. September leitet Stefan Oberdacher das Stiegl-Gut in St. Pantaleon. Er übernimmt von Herbert Stranzinger und will die verschiedenen Seiten des Betriebs noch enger zu einem Gästeerlebnis verbinden.

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Der gebürtige Tiroler kennt die Hospitality-Branche aus unterschiedlichen Perspektiven. Seine Laufbahn begann er als Koch, später führte er Hotels. Es folgten Stationen im Technologie- und Vertriebsbereich sowie in der Unternehmensberatung. Zuletzt war Oberdacher Hotelmanager bei VAYA Kühtai.

In Wildshut richtet er seinen Blick zunächst auf das Gästehaus und das Geschäft mit Firmenveranstaltungen, Seminaren und Feiern. Kulinarik, Natur und Bierkultur sollen dabei stärker zusammenspielen. Zugleich möchte Oberdacher die Abläufe im Betrieb weiterentwickeln.

„Mein Ziel ist es, das Wildshut-Erlebnis für unsere Gäste noch stärker spürbar zu machen“, sagt er.

Das Gut wurde 2012 von den Stiegl-Eigentümern Heinrich Dieter und Alessandra Kiener gegründet. Mit eigener Mälzerei, Brauerei, Bio-Restaurant und Gästehaus verbindet Wildshut Bierproduktion und Gastlichkeit an einem Ort. Oberdachers Vorgänger Herbert Stranzinger leitete den Betrieb zwei Jahre lang.

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