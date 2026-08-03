Zehn Millionen Liter Rotwein vor der Krisendestillation

Österreichs Weinkeller sind voller, als es der Markt verträgt. Das Präsidium des Österreichischen Weinbauverbands spricht sich deshalb für eine Krisendestillation aus. Rund zehn Millionen Liter Rotwein der Jahrgänge 2025 und älter könnten dadurch aus dem Markt genommen werden.

Österreichs Weinkeller sind voller, als es der Markt verträgt. Das Präsidium des Österreichischen Weinbauverbands spricht sich deshalb für eine Krisendestillation aus. Rund zehn Millionen Liter Rotwein der Jahrgänge 2025 und älter könnten dadurch aus dem Markt genommen werden.

Die Maßnahme soll die hohen Lagerbestände reduzieren und den betroffenen Betrieben finanziell unter die Arme greifen. Der überschüssige Wein würde dafür destilliert und anschließend industriell genutzt werden. Finanzieren ließe sich das Vorhaben über Mittel aus der EU-Agrarkrisenreserve. Beschlossen ist dieser Schritt noch nicht: Dem Landwirtschaftsministerium liegt bislang kein offizieller Antrag vor.

Volle Keller, sinkende Nachfrage

Der Vorstoß ist eine Reaktion auf den wachsenden Druck am europäischen Weinmarkt. Der Konsum geht zurück, während sich in vielen Kellern große Bestände angesammelt haben. Auch die Nachfrage nach österreichischem Wein im Ausland verlor zuletzt an Schwung.

Zusätzlich fiel die heimische Ernte 2025 deutlich größer aus als im schwachen Jahr davor. Insgesamt wurden rund 2,56 Millionen Hektoliter Wein produziert. Die Rotweinmenge bewegte sich zwar im langjährigen Durchschnitt, trifft nun auf bereits gefüllte Lager und einen schwächeren Absatz.

Der Pro-Kopf-Verbrauch sank in Österreich 2024/25 auf 25,5 Liter. Die Krisendestillation soll einen Teil des Angebots aus dem Markt nehmen und die Betriebe vor den kommenden Jahrgängen entlasten. Ob der Weinbauverband den Antrag tatsächlich einreicht und die Finanzierung über EU-Mittel genehmigt wird, ist derzeit noch offen.