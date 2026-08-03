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Marcus Langer wird neuer Küchenchef im Sternerestaurant Midi

Nach dem Abschied von Peter Wirbel ist die Nachfolge im Midi geklärt: Marcus Langer wechselt aus dem Kronenschlösschen ins Saarland und übernimmt ab September die Küche.
August 3, 2026 | Text: Redaktion

Das Sternerestaurant Midi im Saarland startet nach der Sommerpause mit einem neuen Küchenchef. Marcus Langer tritt die Nachfolge von Peter Wirbel an, der das Haus seit 2022 kulinarisch geprägt und 2024 zum ersten Michelin-Stern geführt hatte.

Marcus-Langer-Beitragsbild

Das Sternerestaurant Midi im Saarland startet nach der Sommerpause mit einem neuen Küchenchef. Marcus Langer tritt die Nachfolge von Peter Wirbel an, der das Haus seit 2022 kulinarisch geprägt und 2024 zum ersten Michelin-Stern geführt hatte.

Marcus-Langer-Beitragsbild

Langer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der Spitzengastronomie mit. Zuletzt verantwortete er die Küche im Kronenschlösschen im Rheingau, zuvor prägte er unter anderem das Atelier Sanssouci und das bean & beluga. Ab 15. September übernimmt er nun die kulinarische Leitung des Midi.

Französisches Handwerk trifft auf den Bliesgau

Langers Stil ist von der klassischen französischen Küche geprägt. Im Mittelpunkt stehen das Produkt, intensive Aromen sowie kräftige Fonds und Saucen. Auch Gemüse und Kräuter spielen in seinen Gerichten eine wichtige Rolle.

Im Midi soll die bisherige Ausrichtung weitergeführt werden. Das Restaurant arbeitet eng mit Erzeugern aus dem Bliesgau zusammen und verbindet regionale Zutaten mit dem Handwerk der französischen Haute Cuisine. Langer will diese Linie aufgreifen und mit seiner eigenen Handschrift ergänzen.

Für den Küchenchef ist der Wechsel ins Saarland die nächste Station nach rund einem Jahr im Rheingau. Mit seiner Übernahme beginnt im September das zweite kulinarische Kapitel des Midi.

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