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Neustart für das Wiener Luxushotel Palais Coburg

36 neu gestaltete Suiten, mehr Privatsphäre und ein erneuerter Spa: Am 3. August startet das Palais Coburg in Wien mit einem grundlegend überarbeiteten Hotelkonzept.
Juli 31, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Palais Coburg

Hinter den historischen Mauern des Palais Coburg beginnt ein neues Kapitel. Das Fünf-Sterne-Haus positioniert sich künftig als privates Gästehaus und diskreter Rückzugsort. Persönlicher Service, großzügige Räume und ein Aufenthalt im eigenen Rhythmus sollen das neue Konzept prägen.

Palais-Coburg-Suite-scaled

Hinter den historischen Mauern des Palais Coburg beginnt ein neues Kapitel. Das Fünf-Sterne-Haus positioniert sich künftig als privates Gästehaus und diskreter Rückzugsort. Persönlicher Service, großzügige Räume und ein Aufenthalt im eigenen Rhythmus sollen das neue Konzept prägen.

Palais-Coburg-Suite-scaled

Die 36 individuell gestalteten Suiten verbinden die historische Architektur des Palais mit einem zeitgemäßen Interieur. Getrennte Wohn- und Schlafbereiche sollen mehr Raum zum Arbeiten, Zusammensein und Zurückziehen schaffen. Auch der Spa in den obersten Etagen wurde erneuert. Zur Ausstattung gehören ein Pool, eine Sonnenterrasse, Sauna, Dampfbad, Behandlungsräume und ein Yogaraum.

Kulinarisch setzt das Palais Coburg auf bekannte Stärke und neue Akzente. Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Silvio Nickol Gourmet Restaurant bleibt als eigenständige Adresse bestehen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die historischen Prunkräume schrittweise öffnen und vom Frühstück über Afternoon Tea bis zu Dinner und Drinks zum ganztägigen Treffpunkt werden. Die Küche verantwortet Lewis Emerson. Auch das Weinarchiv mit mehr als 60.000 Flaschen in sechs historischen Kellern bleibt ein zentraler Teil des Hauses.

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