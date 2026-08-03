Leonardo Hotels übernimmt ehemaliges Hilton am Genfer See

Am Genfer See wechselt ein bekanntes Hotel die Marke. Seit 1. August gehört das ehemalige Hilton Evian-les-Bains zu Leonardo Hotels Central Europe. Das Haus bleibt zunächst unter dem Namen Hotel Evian-les-Bains by Leonardo Hotels geöffnet.

Am Genfer See wechselt ein bekanntes Hotel die Marke. Seit 1. August gehört das ehemalige Hilton Evian-les-Bains zu Leonardo Hotels Central Europe. Das Haus bleibt zunächst unter dem Namen Hotel Evian-les-Bains by Leonardo Hotels geöffnet.

Während des laufenden Betriebs soll das Hotel umfassend modernisiert werden. Anschließend wird es Teil der Lifestylemarke NYX Hotels und künftig als NYX Hotel Evian-les-Bains by Leonardo Hotels geführt. Das Konzept verbindet modernes Design mit kreativen Elementen und lokaler Kunst.

Umbau bei laufendem Betrieb

Das Haus verfügt über 170 Zimmer und Suiten, viele davon mit Blick auf den Genfer See oder die Alpen. Zum Angebot gehören ein Restaurant mit Seeterrasse, eine Bar, ein beheizter Außenpool sowie Fitness- und Spa-Bereiche. Tagungsräume und eine Executive Lounge richten sich zusätzlich an Geschäftsreisende und Veranstaltungen.

Mit der Übernahme setzt Leonardo Hotels seinen Ausbau in Frankreich fort. Évian-les-Bains liegt am französischen Ufer des Genfer Sees, nahe der Schweizer Grenze. Das Stadtzentrum und die Fährverbindung nach Lausanne sind vom Hotel aus zu Fuß erreichbar. Nach Angaben von Geschäftsführer Yoram Biton passe der Standort durch seine ganzjährige Nachfrage im Freizeit- und Geschäftssegment zur europäischen Wachstumsstrategie der Gruppe.