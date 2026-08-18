Wiener Traditionshaus Figlmüller startet Pop-up in Wolfsburg

Wiener Küche auf Reisen: Figlmüller wird für die kommenden sechs Monate Teil des Pop-up-Formats „Lagune x Friends“ in der Autostadt Wolfsburg. Neben bekannten Schnitzelklassikern bringt das Familienunternehmen dabei erstmals auch sein Streetfood-Konzept Brioche & Brösel außerhalb Wiens auf den Teller. Den Auftakt bildet am 20. August ein Opening Event mit der Familie Figlmüller.

Wiener Küche auf Reisen: Figlmüller wird für die kommenden sechs Monate Teil des Pop-up-Formats „Lagune x Friends“ in der Autostadt Wolfsburg. Neben bekannten Schnitzelklassikern bringt das Familienunternehmen dabei erstmals auch sein Streetfood-Konzept Brioche & Brösel außerhalb Wiens auf den Teller. Den Auftakt bildet am 20. August ein Opening Event mit der Familie Figlmüller.

Wiener Klassiker neu gedacht

In Wolfsburg zeigt Figlmüller unterschiedliche Seiten seiner Küche. Neben Wiener Kalbsbutterschnitzel und Jour-Schnitzel stehen auch Backhendl Bowl und Spinatknödel auf dem Programm. Kaiserschmarrn und Apfelstrudel ergänzen die Auswahl, dazu kommen Drinks wie der Figlmüller Negroni oder ein Highball mit Marillenlikör.

Mit Brioche & Brösel schickt das Familienunternehmen zugleich sein eigenes Streetfood-Konzept erstmals auf Reisen. Die Idee dahinter: klassische Wiener Küche in eine zeitgemäße und unkomplizierte Form zu übersetzen. Erst kürzlich hat das Format einen neuen Standort in der Wiener Innenstadt bezogen.

Für Thomas und Hans Figlmüller eignet sich gerade dieser Ansatz für das Gastspiel außerhalb Wiens:

„Anders als unsere Schnitzelklassiker, für die Figlmüller seit Generationen steht, lässt sich dieses Konzept wunderbar auf Reisen mitnehmen.“

Das Pop-up in der Autostadt Wolfsburg wird damit zur Bühne für die kulinarische Bandbreite der Gruppe – vom klassischen Figlmüller-Schnitzel bis zur modernen Streetfood-Interpretation Wiener Küche.