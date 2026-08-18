Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Wiener Traditionshaus Figlmüller startet Pop-up in Wolfsburg

FiglmüllerPop-upWolfsburg
Figlmüller bringt Wiener Schnitzelkultur nach Wolfsburg. Sechs Monate lang zeigt das Traditionshaus dort auch sein Streetfood-Konzept Brioche & Brösel.
August 18, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Lukas Lorenz | Figlmüller Group

Wiener Küche auf Reisen: Figlmüller wird für die kommenden sechs Monate Teil des Pop-up-Formats „Lagune x Friends“ in der Autostadt Wolfsburg. Neben bekannten Schnitzelklassikern bringt das Familienunternehmen dabei erstmals auch sein Streetfood-Konzept Brioche & Brösel außerhalb Wiens auf den Teller. Den Auftakt bildet am 20. August ein Opening Event mit der Familie Figlmüller.

07_Eingelegte-Zitrone_c_Figlmueller-Group

 

Wiener Küche auf Reisen: Figlmüller wird für die kommenden sechs Monate Teil des Pop-up-Formats „Lagune x Friends“ in der Autostadt Wolfsburg. Neben bekannten Schnitzelklassikern bringt das Familienunternehmen dabei erstmals auch sein Streetfood-Konzept Brioche & Brösel außerhalb Wiens auf den Teller. Den Auftakt bildet am 20. August ein Opening Event mit der Familie Figlmüller.

07_Eingelegte-Zitrone_c_Figlmueller-Group

Wiener Klassiker neu gedacht

In Wolfsburg zeigt Figlmüller unterschiedliche Seiten seiner Küche. Neben Wiener Kalbsbutterschnitzel und Jour-Schnitzel stehen auch Backhendl Bowl und Spinatknödel auf dem Programm. Kaiserschmarrn und Apfelstrudel ergänzen die Auswahl, dazu kommen Drinks wie der Figlmüller Negroni oder ein Highball mit Marillenlikör.

Mit Brioche & Brösel schickt das Familienunternehmen zugleich sein eigenes Streetfood-Konzept erstmals auf Reisen. Die Idee dahinter: klassische Wiener Küche in eine zeitgemäße und unkomplizierte Form zu übersetzen. Erst kürzlich hat das Format einen neuen Standort in der Wiener Innenstadt bezogen.

04_BriocheBroesel_Backhendl-Kalbsbutterschnitzelburger_c_Figlmueller-Group

09_Figlmueller_Brueder_cLukas-Lorenz-scaled

Für Thomas und Hans Figlmüller eignet sich gerade dieser Ansatz für das Gastspiel außerhalb Wiens: 

„Anders als unsere Schnitzelklassiker, für die Figlmüller seit Generationen steht, lässt sich dieses Konzept wunderbar auf Reisen mitnehmen.“

Das Pop-up in der Autostadt Wolfsburg wird damit zur Bühne für die kulinarische Bandbreite der Gruppe – vom klassischen Figlmüller-Schnitzel bis zur modernen Streetfood-Interpretation Wiener Küche.

FiglmüllerPop-upWolfsburg
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
FiglmüllerPop-upWolfsburg
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Rolling Pin.Awards Germany 2026: Jetzt voten!
Auch 2026 ehrt Rolling Pin wieder die innovativsten, kreativsten und herausragendsten Persönlichkeiten der Gastronomie. Stimme jetzt für deine Favoriten ab!
Konzepte & Openings
Film ab, Menü raus: Hier landet Kino am Teller
Bei Movie2Menu werden Ratatouille, Harry Potter oder Sex and the City nicht nur gezeigt, sondern serviert. Elias Heintz erklärt, wie aus Filmszenen ganze Menüs werden…
News
Villa Florhof streicht Gericht nach GaultMillau-Kritik
Kaum wiedereröffnet, gerät die Brasserie der Villa Florhof bereits unter Druck: Ein Gericht stößt bei GaultMillau auf scharfe Kritik.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Commis de Cuisine
Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Front Desk Manager (m/w/d)
Marketing Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Commis de Rang (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
kreativer Chef de Bar für unsere Hotelbar
Massage & Kosmetik adults only ElisabethHotel
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Chef de Partie
Beauty & Wohlfühl Expert:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Senior Reservierungs- & Front Office Specialist (m/w/d)
Fitnesstrainer/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Rang Bar (m/w/d)
Housekeeping Supervisor (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Partie
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Commis de Patisserie (m/w/d)
Commis de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Barmitarbeiter
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Reservierung / Back Office Agent (m/w/d)
Direktionsassistenz (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Jobs