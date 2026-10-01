Fünf Sterne am Gardasee: Falkensteiner eröffnet neues Luxusresort

Wo einst das Mineralwasserunternehmen Tavina seinen Standort hatte, entsteht ein neues Kapitel für die Hotellerie am Gardasee. Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group hat in Salò ihr Resort Lake Garda offiziell eröffnet. Rund 150 Millionen Euro fließen in das Gesamtprojekt aus Hotel und Residenzen. Gäste empfängt das Haus bereits seit Juli, die offizielle Eröffnung folgte am 25. September. Vollständig abgeschlossen soll die Anlage im Sommer 2027 sein.

Wo einst das Mineralwasserunternehmen Tavina seinen Standort hatte, entsteht ein neues Kapitel für die Hotellerie am Gardasee. Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group hat in Salò ihr Resort Lake Garda offiziell eröffnet. Rund 150 Millionen Euro fließen in das Gesamtprojekt aus Hotel und Residenzen. Gäste empfängt das Haus bereits seit Juli, die offizielle Eröffnung folgte am 25. September. Vollständig abgeschlossen soll die Anlage im Sommer 2027 sein.

Zum fertigen Resort gehören 85 Zimmer und Suiten sowie 174 Apartments. Die erste Bauphase ist abgeschlossen, die zweite läuft. Weitere vier Villen sind vorgesehen. Architektur und Innenräume stammen von Matteo Thun & Partners, die Landschaftsplanung von João Nunes und PROAP. Das Angebot richtet sich an Familien ebenso wie an Paare: Ein 5.500 Quadratmeter großer Spa umfasst sieben Pools und einen separaten Rooftop-Bereich für Erwachsene. Für Kinder gibt es eine eigene Erlebniswelt.

Italien auf dem Teller und im Glas

Die Gastronomie verteilt sich auf zwei Restaurants und eine Rooftop-Bar. Im obersten Stockwerk liegt das Artigiani, das Frühstück und abends ein Buffet mit norditalienischen und mediterranen Gerichten bietet. Live-Cooking- und Pizzastationen ergänzen das Konzept. Im HOKU Restaurant & Lounge reicht das Angebot mittags von frischer Pasta bis zu Bowls und Clubsandwiches. Abends kommen japanische Einflüsse hinzu, etwa bei Gerichten vom Teppan-Grill. Fisch, Meeresfrüchte und vegetarische Optionen gehören ebenfalls zur Karte.

Auf dem Dach setzt das House of Negroni auf Aperitivo mit Seeblick. Neben Varianten des namensgebenden Klassikers stehen Spritz, alkoholfreie Drinks und kleine Gerichte im Mittelpunkt. Ab 18 Uhr öffnet sich das tagsüber an den Erwachsenen-Spa angebundene Lokal für alle Gäste. Damit erhält das Resort einen weiteren gastronomischen Treffpunkt, der über den Hotelaufenthalt hinaus funktionieren soll. Für Falkensteiner ist Salò zugleich ein Baustein der weiteren Expansion in Italien.