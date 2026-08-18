Lifestyle-Hotelmarke The Cloud One expandiert nach Dresden

Mit dem The Cloud One Dresden-Frauenkirche wächst die junge Hotelmarke um einen weiteren Standort in Deutschland. Das Haus liegt direkt am Neumarkt, nur wenige Schritte von der Frauenkirche entfernt. Neben 95 Zimmern gehören drei Tagungsräume sowie ein gastronomisches Angebot zum Hotel.The Cloud One eröffnet erstmals in Dresden. Das neue Haus an der Frauenkirche bietet 95 Zimmer, Restaurant und Bar.

Mit dem The Cloud One Dresden-Frauenkirche wächst die junge Hotelmarke um einen weiteren Standort in Deutschland. Das Haus liegt direkt am Neumarkt, nur wenige Schritte von der Frauenkirche entfernt. Neben 95 Zimmern gehören drei Tagungsräume sowie ein gastronomisches Angebot zum Hotel.

Hinter der Neueröffnung steht ein Markenwechsel: Das bisherige Townhouse Dresden a Vagabond Club wird künftig als The Cloud One geführt. Eigentümer der Immobilie bleibt Values Real Estate. Für die 2022 gestartete Lifestyle-Marke ist es die erste Adresse in der sächsischen Landeshauptstadt.

Bar mit Blick auf die Frauenkirche

Gastronomisch setzt das Haus auf ein Restaurant im Erdgeschoss sowie eine separate Bar im sechsten Stock. Von dort reicht der Blick über die Dresdner Altstadt und auf die Frauenkirche. Durch die Lage am Neumarkt richtet sich das Hotel sowohl an Städtereisende als auch an Businessgäste.

Seit dem Start des ersten The Cloud One in New York baut die Motel One Group die Marke kontinuierlich aus. In Deutschland ist sie bereits unter anderem in Hamburg, Düsseldorf, Nürnberg und Frankfurt vertreten. Dresden erweitert nun das Portfolio um einen weiteren zentralen Innenstadtstandort.