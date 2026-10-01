Vom Finanzchef an die Spitze: Neuer Chef für METRO Österreich

METRO Österreich besetzt die Spitze aus den eigenen Reihen: Mit 1. Oktober 2026 übernimmt Holger Jöckel die Funktion des CEO. Der 46-Jährige verantwortete seit März 2024 die Finanzen des Unternehmens. Er folgt auf Thierry Guillon-Verne, der nach mehr als zweieinhalb Jahren eine internationale Führungsaufgabe innerhalb der METRO Gruppe übernimmt.

METRO Österreich besetzt die Spitze aus den eigenen Reihen: Mit 1. Oktober 2026 übernimmt Holger Jöckel die Funktion des CEO. Der 46-Jährige verantwortete seit März 2024 die Finanzen des Unternehmens. Er folgt auf Thierry Guillon-Verne, der nach mehr als zweieinhalb Jahren eine internationale Führungsaufgabe innerhalb der METRO Gruppe übernimmt.

Jöckel kennt den Großhändler aus mehreren Ländern. Seit 2016 arbeitet er in Führungsfunktionen für METRO, zunächst mit Verantwortung für Polen und Ungarn. 2019 wechselte er als Finanzchef zu Makro Polen, bevor ihn sein Weg nach Österreich führte.

Hier hat er bereits an einem zentralen Umbau mitgearbeitet: Unter dem Projektnamen „PHILADELPHIA“ vereinheitlicht METRO Geschäftsprozesse und IT-Systeme. Großmarkt, Onlinebestellung und Zustellung sollen dadurch besser ineinandergreifen. Für Gastronomen und Hoteliers soll das vor allem einfachere Abläufe beim Einkauf bringen.

Die Finanzverantwortung übernimmt Jens Schumacher, der mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung innerhalb der Gruppe mitbringt. METRO betreibt in Österreich 16 Großmärkte und ein Lieferdepot mit rund 2.300 Vollzeitarbeitskräften. Jöckel übernimmt damit einen Betrieb, dessen Weiterentwicklung viele Profiküchen unmittelbar betrifft.