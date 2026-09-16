Weltweit einzigartig: Dieser Mann ist der erste Weihrauch-Sommelier

Weihrauch ist im Oman fest in der Kultur verankert. In den Hilton Muscat, Barr Al Jissah Resorts wird diese Tradition gezielt in das Hotelerlebnis eingebunden – vom hoteleigenen Garten über Anwendungen im Spa bis hin zu Gerichten und Drinks. Für dieses Konzept hat das Resort nun sogar eine eigene Position geschaffen: Khalid Al Amri arbeitet dort als weltweit erster Weihrauch-Sommelier.

Weihrauch ist im Oman fest in der Kultur verankert. In den Hilton Muscat, Barr Al Jissah Resorts wird diese Tradition gezielt in das Hotelerlebnis eingebunden. Dafür hat das Resort nun sogar eine eigene Position geschaffen: Khalid Al Amri arbeitet dort als weltweit erster Weihrauch-Sommelier und vermittelt Gästen Wissen über Herkunft, Qualität und Verwendung des Harzes.

Schon beim Betreten des Al Husn Hotel Muscat spielt Weihrauch eine zentrale Rolle. Gäste werden traditionell mit dem Duft des Harzes, arabischem Kaffee und Datteln empfangen. Zum Komplex gehört außerdem ein eigener Weihrauchgarten mit 21 Boswellia-sacra-Bäumen, die 2019 gepflanzt wurden. Normalerweise gedeihen diese rund 1.000 Kilometer weiter südlich in der Region Dhofar.

Weihrauch hat im Oman eine jahrhundertealte Geschichte. Das Harz wird aus Boswellia-Bäumen gewonnen und traditionell von Hand geerntet. Bereits in der Antike gelangte es über Handelsrouten bis nach Ägypten, Rom und Asien. Bis heute gehört Weihrauch fest zum omanischen Alltag.

Ein Beruf, den es zuvor nicht gab

Khalid Al Amri wuchs im Küstenort Seeb bei Muscat auf und ist in den Resorts zusätzlich als Culture and Heritage Ambassador tätig. Für seine Ausbildung zum Weihrauch-Sommelier reiste er nach Salalah in die Region Dhofar und lernte dort direkt von lokalen Erntehelfern mehr über Anbau, Ernte und Qualität. Begleitet wurde er dabei von Dr. Patricia Groves, die seit mehr als 20 Jahren zum omanischen Kulturerbe forscht. Gemeinsam entwickelten sie anschließend die Inhalte für die Weihrauch-Tour des Resorts.

Die Verbindung zu Weihrauch reicht bei Al Amri bis in seine Kindheit zurück. In seiner Familie gehörte der Duft zum Alltag. Diese persönliche Erfahrung fließt heute in seine Arbeit ein, wenn er Herkunft und kulturelle Bedeutung des Harzes erklärt.

Weihrauch landet auch auf dem Teller

Im Resort taucht das Harz an verschiedenen Stellen wieder auf. Im Luban Spa kommt Weihrauch unter anderem in Ölen, Peelings und Körperanwendungen zum Einsatz. Im hauseigenen Shop werden Harz, ätherische Öle und weitere Produkte angeboten.

Auch die Gastronomie greift das Thema auf. In den Restaurants wird Weihrauch für Gebäck und herzhafte Gerichte verwendet, an den Bars finden sich Cocktails mit einer feinen Weihrauchnote.

Zum Angebot gehören außerdem Führungen durch den privaten Weihrauchgarten, bei denen Al Amri Herkunft, Anbau und Ernte des Harzes erklärt. Dort zeigt sich am deutlichsten, worin seine neue Rolle im Resort besteht: Wissen über Weihrauch zu vermitteln und dessen Verwendung einzuordnen.