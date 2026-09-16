Diese Partys und Side-Events rund um die Rolling Pin.Convention solltest du nicht verpassen

Zwei Tage voller Talks, Cooking Demonstrations, Masterclasses und Expo können lang sein. Wer glaubt, dass danach direkt Schluss ist, hat die Rechnung ohne das Abendprogramm gemacht.

Denn auch abseits der Bühnen passiert rund um die Rolling Pin.Convention einiges. Von der großen Party bis zu kleineren Side-Events geht es nach dem offiziellen Programm weiter.

Große Party mit METRO

Einer der Fixpunkte ist die METRO-Party – hier warten ein starkes DJ-Line-up und eine große, ausgelassene Feier auf dich.

Nach einem langen Convention-Tag darf das Programm hier einmal Nebensache sein. Musik an, Kopf aus und gemeinsam feiern: Die METRO-Party gehört zu jenen Terminen, für die man sich am Abend besser noch etwas Energie aufspart.

Freaks to Table wird exklusiver

Wer es kleiner und ausgewählter mag, sollte Freaks to Table auf dem Radar haben. Der Zugang läuft über ein spezielles Badge und ist bewusst limitiert.

Vor Ort kommen zahlreiche Köche und Gastronomen mit eigenen Betrieben zusammen. Gerade diese kleine Runde unterscheidet das Format deutlich von der großen Convention-Fläche und macht Freaks to Table zu einem der exklusiveren Termine rund um die Veranstaltung.

Pommes und Wein? Warum eigentlich nicht

Daneben nutzen auch Partner die Convention-Tage für eigene Veranstaltungen. Eines der konkreten Side-Events trägt den ziemlich selbsterklärenden Namen „Pommes und Wein von Tony“.

Genau solche Formate bringen noch einmal einen anderen Ton in die zwei Tage: weniger große Bühne, mehr unkomplizierter Genuss und Veranstaltungen, die bewusst ihren eigenen Charakter haben.

Am nächsten Tag wartet ein ganz besonderes Highlight

So verlockend das Abendprogramm auch ist: Ein bisschen Energie sollte für den nächsten Convention-Tag übrig bleiben. Schließlich geht es morgens direkt weiter – und mit Jamie Oliver wartet eines der großen Highlights des Programms.

Party gehört zur Convention dazu

Ob große METRO-Party, exklusives Freaks to Table oder ungewöhnliche Side-Events wie „Pommes und Wein von Tony“: Auch abseits des offiziellen Programms gibt es in Düsseldorf einiges zu erleben.

Damit gehören die Abende genauso zu den zwei Convention-Tagen wie Talks, Masterclasses und Expo – nur mit etwas weniger Programmplan und deutlich mehr Party.

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