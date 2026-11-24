Wo früher Afri-Cola seinen Firmensitz hatte, empfängt seit 2014 das Courtyard by Marriott Cologne seine Gäste. Nach einer umfassenden Modernisierung erweitert das Hotel sein Angebot. Acht zusätzliche Zimmer erhöhen die Kapazität auf 244, während die neue Kategorie Studio 68 an die Werbegeschichte der Getränkemarke erinnert. Im Erdgeschoss schafft der Bereich The Factory außerdem Platz für Meetings, Veranstaltungen und Fitness.

Wo früher Afri-Cola seinen Firmensitz hatte, empfängt seit 2014 das Courtyard by Marriott Cologne seine Gäste. Nach einer umfassenden Modernisierung erweitert das Hotel sein Angebot. Acht zusätzliche Zimmer erhöhen die Kapazität auf 244, während die neue Kategorie Studio 68 an die Werbegeschichte der Getränkemarke erinnert. Im Erdgeschoss schafft der Bereich The Factory außerdem Platz für Meetings, Veranstaltungen und Fitness.

Ein Zufall gibt den Studios ihren Namen

Die Verbindung zur Vergangenheit beginnt bei einer Zimmernummer. Die fünf großzügigeren Räume trugen bereits Nummern wie 168, 268 oder 368. Gleichzeitig steht 1968 für jene Afri-Cola-Kampagne, mit der Künstler Charles Wilp die Marke durch provokante Motive hinter vereisten Glasscheiben prägte. Aus dieser Überschneidung entstand der Name Studio 68.

Neben einer Chaiselongue gehören Referenzen an frühere Werbekampagnen sowie ausgewählte Afri-Cola- und Bluna-Produkte zur Ausstattung. Auch in den übrigen Gästezimmern hat Marriott das Design überarbeitet. Gemeinsam mit der Kölner Agentur Neo Design passte das Unternehmen sein europäisches Gestaltungskonzept an den Standort an.

Neue Räume hinter einer alten Werkstür

Für The Factory integrierte das Hotel eine zuvor fremdverpachtete Erdgeschossfläche. Auf rund 200 Quadratmetern entstanden zwei Meetingräume und ein offener Multifunktionsbereich. Auch das Gym zog aus der fünften Etage hierher. Der Umzug ermöglichte mehr Trainingsfläche und schuf zugleich Platz für die zusätzlichen Hotelzimmer.

Ein Detail fällt im neuen Bereich besonders auf: Eine historische Aufzugstür aus dem ehemaligen Afri-Cola-Werk führt zu einem nur 1,5 Quadratmeter großen Rückzugsraum. Das Hotel bezeichnet ihn augenzwinkernd als „kleinsten Meetingraum Kölns“. Die aufgearbeitete Tür trägt wieder ihren ursprünglichen grünen Farbton und bewahrt damit ein Originalstück der früheren Nutzung.

Die Modernisierung setzt die Neugestaltung von Lobby und Restaurant Kitchen & Bar aus dem Jahr 2023 fort. Für Eigentümer Alexander Flach, dessen Familie die Geschichte von Afri-Cola mitprägte, bleibt damit auch die Verbindung zum früheren Unternehmenssitz sichtbar.