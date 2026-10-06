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Von Phuket ins Palais: Chef Hongz bringt Südthailand nach Wien

Chef Hongz bringt ihr Team für knapp zwei Monate ins Palais Hansen. Mit südthailändischen Rezepten und österreichischen Produkten macht DARA Cuisine die Brasserie Sophie zum Schauplatz eines besonderen Gastspiels.
Oktober 6, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: © Minor Hotels

Die Rezepte reisen mit, das Küchenteam gleich dazu: Vom 22. Oktober bis 13. Dezember 2026 zieht DARA Cuisine aus dem Anantara Layan Phuket Resort in die Brasserie Sophie im Anantara Palais Hansen Vienna ein. Küchenchefin Supakarn Lienpanich, bekannt als Chef Hongz, bringt dafür ihre Interpretation der südthailändischen Küche an die Wiener Ringstraße – und verbindet sie mit ausgewählten Produkten aus Österreich.

Chef-Hongz-Palais-Hansen

Die Rezepte reisen mit, das Küchenteam gleich dazu: Vom 22. Oktober bis 13. Dezember 2026 zieht DARA Cuisine aus dem Anantara Layan Phuket Resort in die Brasserie Sophie im Anantara Palais Hansen Vienna ein. Küchenchefin Supakarn Lienpanich, bekannt als Chef Hongz, bringt dafür ihre Interpretation der südthailändischen Küche an die Wiener Ringstraße – und verbindet sie mit ausgewählten Produkten aus Österreich.

Chef-Hongz-Palais-Hansen

Saibling aus Niederösterreich und Alpengarnelen aus Tirol treffen auf südthailändische Aromen. Die Grundlage für Hongz’ Küche liefern ihre thailändisch-chinesische Familiengeschichte und überlieferte Rezepte, die sie mit Einflüssen anderer asiatischer Küchen weiterentwickelt. In Wien serviert ihr Team unter anderem Wagyu-Satay-Spieße, marinierten schwarzen Kabeljau im gerösteten Bananenblatt und Frühlingsrollen mit Forellentatar. Klassiker wie Pad Thai und Tom Kha Pla ergänzen die Karte.

Neue Zutaten, neue Perspektiven

Während des Gastspiels arbeitet Hongz’ Team mit der Küchenbrigade des Palais Hansen zusammen. Auf die Teller kommen dabei unter anderem Lotusblüten und -blätter, Meerestrauben und Betelpfeffer. Für Executive Chef Dieter Stamminger liegt der besondere Reiz im fachlichen Austausch: Beide Teams teilen ihr Wissen über Techniken, Produkte und Zubereitungsweisen. Die mehrwöchige Zusammenarbeit eröffnet seiner Brigade eine neue Perspektive auf die thailändische Küche – direkt am gemeinsamen Herd.

Gäste können die Gerichte mittags und abends probieren. Die Brasserie Sophie am Schottenring 24 öffnet für DARA Cuisine Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Reservierungen sind über das Anantara Palais Hansen Vienna möglich.

DARA-Chef-Hongz-2
Thailändische Aromen, modern interpretiert: eine Kreation aus dem DARA Cuisine in Phuket.
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