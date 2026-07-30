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„The Coffee Spot“: Tchibo testet eigenständige Kaffeebar

CaféDeutschlandHamburg
Mit „The Coffee Spot“ testet Tchibo in Hamburg ein eigenständiges Café-Konzept. Kaffee, Matcha und Refresher treffen auf süße und herzhafte Snacks aus lokalen Backstuben.
Juli 30, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Tschibo

Am Fanny-Mendelssohn-Platz in Hamburg-Eimsbüttel präsentiert sich „The Coffee Spot“ als moderne Kaffeebar mit eigenem Auftritt. Rund 70 Sitzplätze, eine eigens entwickelte Gestaltung und ein breites Getränkeangebot sollen für klassischen Cafécharakter sorgen.

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Am Fanny-Mendelssohn-Platz in Hamburg-Eimsbüttel präsentiert sich „The Coffee Spot“ als moderne Kaffeebar mit eigenem Auftritt. Rund 70 Sitzplätze, eine eigens entwickelte Gestaltung und ein breites Getränkeangebot sollen für klassischen Cafécharakter sorgen.

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Kaffee, Matcha und Snacks aus Hamburg

Auf der Karte stehen klassische Kaffeespezialitäten aus Tchibo-Bohnen ebenso wie Matcha-Getränke und fruchtige Refresher. Süße und herzhafte Snacks kommen aus ausgewählten Hamburger Backstuben. Auch eigene Getränke für Kinder gehören zum Angebot. 

Das gastronomische Sortiment soll damit unterschiedliche Tageszeiten abdecken – vom schnellen Kaffee am Morgen bis zur Pause am Nachmittag. Eine kleine Auswahl an Bohnen für die Zubereitung zu Hause bleibt ebenfalls Teil des Konzepts. 

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Testlauf in Eimsbüttel

Der Standort liegt direkt an der U-Bahnstation Osterstraße und setzt bewusst auf die hohe Laufkundschaft im Viertel. „The Coffee Spot“ ist an sieben Tagen pro Woche geöffnet; ein Enddatum für das Pop-up hat Tchibo bislang nicht genannt. 

Mit dem Test will das Unternehmen herausfinden, wie Gestaltung, Sortiment und Preisniveau bei den Gästen ankommen. Entscheidend ist dabei auch, ob „The Coffee Spot“ als eigenständige Kaffeebar wahrgenommen wird. Die Rückmeldungen sollen zeigen, welches Potenzial das Format über den Hamburger Standort hinaus besitzt. 

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