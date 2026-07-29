Rund ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt von Managing Director Christian Hirt stellt sich das Hotel Adlon Kempinski Berlin in wichtigen Bereichen neu auf. Drei international erfahrene Führungskräfte verstärken ab sofort das Management des Grandhotels und sollen die weitere Entwicklung des Hauses mitgestalten.

Rund ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt von Managing Director Christian Hirt stellt sich das Hotel Adlon Kempinski Berlin in wichtigen Bereichen neu auf. Drei international erfahrene Führungskräfte verstärken ab sofort das Management des Grandhotels und sollen die weitere Entwicklung des Hauses mitgestalten.

Neue Leitung für Gastronomie und Zimmerbereich

Sebastian Gassen verantwortet als Executive Assistant Manager den gesamten Food-&-Beverage-Bereich. Zuletzt begleitete er als Gastronomiedirektor die Eröffnung des Four Seasons Hotel Osaka. Zuvor arbeitete er unter anderem für Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, InterContinental und Shangri-La. Im Adlon soll er das gastronomische Angebot weiterentwickeln.

Marie-Pierre Girardot übernimmt die Leitung des Zimmerbereichs. Die Französin war zuletzt Director of Operations im Botanic Sanctuary Antwerp und bringt Erfahrung aus mehreren internationalen Luxushotels mit. Mit Christian Hirt arbeitete sie bereits in Antwerpen und Doha zusammen.

Vanessa Siemens übernimmt die Personalabteilung

Die dritte neue Führungskraft ist Vanessa Siemens. Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Vanessa Siemens kehrt nach mehr als zwei Jahrzehnten im Nahen Osten nach Deutschland zurück. Zuletzt baute sie bei Dubai Holding eine gemeinsame Personalorganisation für mehrere Unternehmen auf, zuvor war sie lange für Jumeirah tätig. Im Adlon soll sie vor allem die Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter stärken.

Mit den drei Bes. Im Adlon soll sie vor allemetzungen ist das Führungsteam unter Christian Hirt vollständig. Der Hotelier leitet das Haus seit Jahresbeginn und kennt das Adlon bereits: 2007 und 2008 verantwortete er dort den Gastronomiebereich.