KI in der Hotellerie – Die Zukunft der Hotelbuchung?

Eine Reise beginnt künftig womöglich mit einem einzigen Satz: „Finde mir ein ruhiges Hotel mit Spa, gutem Frühstück und kurzer Distanz zum Stadtzentrum.“ Keine Suchmaske, keine endlosen Trefferlisten, keine zwanzig geöffneten Tabs. Die KI kennt den Wunsch, vergleicht Angebote und präsentiert eine überschaubare Auswahl. Für den Gast klingt das nach Komfort. Für die Hotellerie beginnt damit ein Kampf um Sichtbarkeit, dessen Regeln bislang kaum jemand kennt.

Eine Reise beginnt künftig womöglich mit einem einzigen Satz: „Finde mir ein ruhiges Hotel mit Spa, gutem Frühstück und kurzer Distanz zum Stadtzentrum.“ Keine Suchmaske, keine endlosen Trefferlisten, keine zwanzig geöffneten Tabs. Die KI kennt den Wunsch, vergleicht Angebote und präsentiert eine überschaubare Auswahl. Für den Gast klingt das nach Komfort. Für die Hotellerie beginnt damit ein Kampf um Sichtbarkeit, dessen Regeln bislang kaum jemand kennt.

Radisson testet den nächsten Schritt

Mit einer eigenen Anwendung innerhalb von ChatGPT lotet die Radisson Hotel Group aus, wie die Hotelsuche künftig funktionieren könnte. Nutzer können nach Häusern der Gruppe suchen, Preise und Verfügbarkeiten prüfen, Ausstattungsmerkmale vergleichen und Hotels auf einer Karte anzeigen lassen. Der eigentliche Buchungsabschluss erfolgt derzeit noch auf der Radisson-Website. In weiteren Ausbaustufen sind direkte Reservierungen im Chat, persönliche Empfehlungen, die Einbindung des Treueprogramms und digitale Concierge-Funktionen geplant.

Für Radisson eröffnet sich damit ein neuer Weg zum Gast. Die Hotelsuche kann direkt in einem Gespräch mit der KI beginnen – noch bevor Reisende Google, eine Buchungsplattform oder die Website eines Hotels aufrufen. Das kann den Buchungsprozess verkürzen und den Direktvertrieb stärken. Gleichzeitig entsteht eine neue Form der Abhängigkeit: Die Reservierung landet zwar beim Hotel, die Aufmerksamkeit wird bereits zuvor auf einer fremden Plattform verteilt. Wer in den Antworten der KI nicht vorkommt, könnte im Entscheidungsprozess des Gastes kaum noch eine Rolle spielen.

Bequemer buchen, weniger Kontrolle?

KI kann Reisewünsche schnell einordnen, Angebote vergleichen und Gästen viel Zeit ersparen. Dabei erfasst sie ein Hotel vor allem über Informationen, die sich eindeutig in Daten übersetzen lassen. Preis, Lage, Bewertungen und Ausstattung sind leicht vergleichbar. Atmosphäre, Persönlichkeit und echte Gastfreundschaft lassen sich deutlich schwerer abbilden.

Noch ist offen, ob KI den Zugang zum passenden Hotel tatsächlich erweitert oder die Auswahl zunehmend verengt. Wird künftig jenes Haus empfohlen, das am besten zum Gast passt – oder jenes, dessen Daten sich am saubersten auslesen lassen?