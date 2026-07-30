Michelin-Key-Hotel Burg Schwarzenstein schließt sich Luxusnetzwerk an

Mit der Aufnahme in die Lifestyle Collection erweitert Burg Schwarzenstein seine Vertriebswege deutlich. Das Hotel in Johannisberg bleibt eigenständig und wird künftig über die Marketing- und Buchungskanäle von Preferred Hotels & Resorts einem größeren Publikum präsentiert. Damit will das Haus neue Gästegruppen erreichen und seine Position im Luxussegment stärken.

Mit der Aufnahme in die Lifestyle Collection erweitert Burg Schwarzenstein seine Vertriebswege deutlich. Das Hotel in Johannisberg bleibt eigenständig und wird künftig über die Marketing- und Buchungskanäle von Preferred Hotels & Resorts einem größeren Publikum präsentiert. Damit will das Haus neue Gästegruppen erreichen und seine Position im Luxussegment stärken.

Burg Schwarzenstein umfasst ein Burghotel, ein Gästehaus und eine Parkresidenz mit insgesamt 51 Zimmern und Suiten. Das Haus liegt in Johannisberg im Rheingau und wird von Gastgeber Michael Teigelkamp geführt. 2024 erhielt das Hotel einen Michelin Key. Genau das eigenständige Profil des Betriebs spielt auch für die Aufnahme in das neue Netzwerk eine zentrale Rolle.

Eigenständigkeit als Voraussetzung

Preferred Hotels & Resorts vereint mehr als 625 unabhängige Hotels, Resorts und Residenzen in 80 Ländern. Aufgenommen werden Häuser, die ein eigenes Konzept verfolgen und das Qualitätssicherungsprogramm der Marke erfüllen. Burg Schwarzenstein wird der Lifestyle Collection zugeordnet, die Hotels mit individuellem Charakter und regionalem Bezug bündelt. Die Mitgliedschaft verbindet das Haus damit mit einem weltweiten Vertriebs- und Marketingnetzwerk, während sein eigenständiger Auftritt erhalten bleibt.

Auch für Gäste bringt der Beitritt eine Neuerung: Burg Schwarzenstein wird Teil des Loyalitätsprogramms „I Prefer Hotel Rewards“. Dieses zählt nach Angaben des Unternehmens weltweit mehr als sechs Millionen Mitglieder und bietet Vorteile bei Aufenthalten in den teilnehmenden Häusern. Gastgeber Michael Teigelkamp will über die Partnerschaft vor allem die Verbindung aus historischem Haus, Kulinarik und Rheingauer Weinkultur einem größeren Publikum zugänglich machen.