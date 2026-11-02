DJ-Star am Herd: Alle Farben kocht beim Pop-up im Sternerestaurant Eckert

Am 3. und 4. November 2026 steht Frans Zimmer alias Alle Farben im Sternerestaurant Das Eckert in Grenzach-Wyhlen am Herd. Gemeinsam mit Küchenchef Nicolai Wiedmer und dessen Team bereitet der DJ und Produzent beim Pop-up „pigment“ ein Fünf-Gänge-Menü zu. Die Nachfrage ließ dem Veranstalter zufolge nicht lange auf sich warten: Beide Termine waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, die Kapazität wurde eigens auf rund 90 Gäste pro Abend erhöht.

Am 3. und 4. November 2026 steht Frans Zimmer alias Alle Farben im Sternerestaurant Das Eckert in Grenzach-Wyhlen am Herd. Gemeinsam mit Küchenchef Nicolai Wiedmer und dessen Team bereitet der DJ und Produzent beim Pop-up „pigment“ ein Fünf-Gänge-Menü zu. Die Nachfrage ließ dem Veranstalter zufolge nicht lange auf sich warten: Beide Termine waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, die Kapazität wurde eigens auf rund 90 Gäste pro Abend erhöht.

Gemüse im Mittelpunkt, Live-Musik zwischen den Gängen

Beim Pop-up „pigment“ bilden Farben den Ausgangspunkt des Menüs. Regionale Produkte treffen auf europäische Küche mit japanisch-asiatischen Einflüssen. Yuzu, Kalamansi, Nori und schwarzer Knoblauch gehören zum angekündigten Aromenspektrum. Die Gerichte sind vegetarisch und vegan angelegt; wer möchte, kann den Hauptgang um Fisch oder Fleisch ergänzen.

„Frans und ich reden schon lange davon, einmal zusammen zu kochen. Dass daraus jetzt zwei ganze Abende geworden sind, freut mich riesig. Die Gäste erleben ihn von einer Seite, die kaum jemand kennt – nicht am Pult, sondern mit der Kochjacke am Pass”, sagt Wiedmer.

Alle Farben verfolgt seine Kochleidenschaft seit Jahren

Für Zimmer ist der Auftritt im Eckert kein erster Ausflug in die Gastronomie. Bereits 2021 erzählte er in einem Interview, wie er seine Kochkenntnisse vertieft und mit Tohru Nakamura per Videocall gekocht habe. Unter dem Namen „Alle Farben Kitchen“ teilt er eigene Rezepte und Kreationen.

Auch die Zusammenarbeit mit Profiköchen hat er weiterverfolgt: Für das Düsseldorfer Festival Chefs in Town 2026 standen ein Kitchen Takeover mit Florian Conzen und ein Foodtruck-Auftritt mit Mike Süsser auf dem angekündigten Programm. Seine kulinarischen Interessen reichen damit vom Streetfood bis zum mehrgängigen Menü.

Im Eckert trifft er auf einen Gastgeber, der französische Grundlagen mit asiatischen Einflüssen und südbadischen Produkten verbindet. Wiedmer absolvierte seine Ausbildung bei Tanja Grandits in Basel und übernahm 2014 die Küchenleitung des Hauses. Seit 2017 trägt das Restaurant einen Michelin-Stern. Bei „pigment“ bringen die beiden nun ihre Ideen gemeinsam auf die Teller.