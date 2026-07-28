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Nur fünf Monate nach Deutschlandstart: Zusje eröffnet zweiten Standort

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Nach dem Auftakt in Aachen treibt das niederländische Gastronomiekonzept seine Expansion voran. Am 31. Juli eröffnet Zusje sein zweites Restaurant in Deutschland.
Juli 28, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: T'ZUSJE/JASON SETZER

Der nächste Schritt folgt schneller als erwartet: Erst im Februar feierte Zusje seine Deutschlandpremiere, nun zieht die Marke bereits in die Düsseldorfer Altstadt. Der neue Standort entsteht im Andreas Quartier an der Mühlenstraße und soll den Expansionskurs der Erlebnisgastronomie-Marke fortsetzen. 

Zusje

Der nächste Schritt folgt schneller als erwartet: Erst im Februar feierte Zusje seine Deutschlandpremiere, nun zieht die Marke bereits in die Düsseldorfer Altstadt. Der neue Standort entsteht im Andreas Quartier an der Mühlenstraße und soll den Expansionskurs der Erlebnisgastronomie-Marke fortsetzen. 

Zusje
Das Konzept: Gemeinsam kleine Gerichte essen und erleben | Foto: t’Zusje/Jason Setzer

Kleine Gerichte statt klassischer Menüfolge

Das Konzept unterscheidet sich deutlich vom klassischen Restaurantbesuch. Jede Person am Tisch wählt pro Runde zwei kleine, tapasartige Gerichte, die frisch zubereitet und nach und nach serviert werden. Dadurch soll sich der Abend über mehrere Bestellrunden entwickeln, statt einer festen Menüfolge zu folgen. Die Karte verbindet internationale Einflüsse und bietet Gerichte zum Probieren und Teilen. 

Auch das Interior greift die Idee der Entschleunigung auf. Stillstehende Uhren sollen symbolisieren, dass der Restaurantbesuch ohne Zeitdruck stattfindet. Der Name Zusje bedeutet auf Niederländisch „kleine Schwester“ und steht für die bewusst vertraute, wohnliche Atmosphäre der Restaurants. 

Schnelle Expansion nach Aachen-Start

Der erste deutsche Standort eröffnete am 20. Februar in Aachen. Nach Angaben des Unternehmens war das Restaurant bereits kurz nach dem Start stark gebucht. Unabhängige Geschäftszahlen zum bisherigen Verlauf wurden nicht veröffentlicht. Die frühe Expansion nach Düsseldorf zeigt dennoch, dass die Gustoso Gruppe das Konzept zügig auf dem deutschen Markt etablieren will. 

Das neue Restaurant befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude im Andreas Quartier und verfügt auch über eine Terrasse. Mit der Eröffnung am 31. Juli wächst Zusje auf zwei deutsche Standorte – weitere konkrete Expansionsziele wurden bislang nicht genannt.

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