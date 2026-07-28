Wo Londons Old Money unter sich bleibt

Londons exklusivste Member-Clubs gehören zu den verschlossensten Orten der Stadt. Hinter diskreten Fassaden treffen sich Adel, Old Money und gesellschaftliches Establishment – geschützt von Regeln, Ritualen und Netzwerken, die über Generationen gewachsen sind. Wer hier eintreten darf, entscheidet sich selten am Kontostand allein.

Londons exklusivste Member-Clubs gehören zu den verschlossensten Orten der Stadt. Hinter diskreten Fassaden treffen sich Adel, Old Money und gesellschaftliches Establishment – geschützt von Regeln, Ritualen und Netzwerken, die über Generationen gewachsen sind. Wer hier eintreten darf, entscheidet sich selten am Kontostand allein.

Eine offizielle Rangliste der elitärsten Member-Clubs Londons gibt es nicht. Entscheidend sind ohnehin weniger Mitgliedsbeiträge oder luxuriöse Ausstattung. Wahre Exklusivität zeigt sich daran, wie schwer sich eine Tür öffnen lässt – und wer auf der anderen Seite darüber entscheidet. Vier dieser Häuser stehen für jahrhundertealte Traditionen, eines überträgt ihre gesellschaftlichen Codes in die Gegenwart.

White’s: Wo Herkunft mehr zählt als Vermögen

Wer das Prinzip Old Money verstehen will, beginnt bei White’s. Der Club geht auf ein 1693 eröffnetes Schokoladenhaus zurück und gilt als ältester Gentlemen’s Club Londons. Bis heute steht er für britischen Adel, konservatives Establishment und strikte Verschwiegenheit. Selbst das berühmte Wettbuch erzählt von einer Welt, in der Mitglieder einst auf Politik, Kriege und gesellschaftliche Ereignisse setzten.

Boodle’s: Das Wohnzimmer des Landadels

Boodle’s wurde 1762 vom späteren Premierminister Earl of Shelburne gegründet und galt traditionell als Club des britischen Landadels. Seinen Namen verdankt das Haus dem damaligen Head Waiter Edward Boodle. Die Mitgliedschaft erfolgt nicht über eine gewöhnliche Bewerbung, sondern durch Nominierung und Wahl – ein Zugangssystem, bei dem Beziehungen mindestens so wichtig sind wie Vermögen.

Brooks’s: Politik und schwarze Kugeln

Brooks’s ging aus einer Gesellschaft hervor, die nach der Ablehnung zweier Kandidaten bei White’s entstand. Ab 1764 wurde der Club zum Treffpunkt einflussreicher Whig-Adeliger, die hier speisten, spielten und Politik machten. Über neue Mitglieder entschied eine geheime Wahl mit weißen und schwarzen Kugeln. Bereits eine schwarze Kugel konnte das Ende einer Kandidatur bedeuten.

Pratt’s: Klein, exzentrisch und verschwiegen

Pratt’s entstand im 19. Jahrhundert aus privaten Abendessen im Haus von Nathaniel Pratt und wurde zum Rückzugsort aristokratischer und konservativer Kreise. Im Speiseraum finden lediglich 14 Personen an einem gemeinsamen Tisch Platz. Eine Website besitzt der Club nicht, seine Mitarbeiter werden traditionell „George“ genannt. Exklusivität entsteht hier vor allem durch Größe und persönliche Nähe.

5 Hertford Street: Old Money wird modern

Robin Birley eröffnete 5 Hertford Street 2012 und führte damit die Clubtradition seines Vaters, Annabel’s-Gründer Mark Birley, fort. Britisches Establishment trifft hier auf Milliardäre und internationale High Society. Restaurants, Bars und der Nachtclub Loulou’s übertragen die klassischen Codes der alten Clubs in die Gegenwart – samt einer Mitgliedschaft, die gezielt über persönliche Netzwerke kuratiert wird.

Das wahre Luxusgut ist Zugehörigkeit

Londons exklusivste Member-Clubs bieten weit mehr als Bars und Restaurants. Ihr eigentliches Luxusgut ist Zugehörigkeit. In einer Welt, in der sich fast jedes Erlebnis buchen lässt, bleibt der Zugang zu diesen Häusern bewusst begrenzt. Geld öffnet viele Türen – entscheidend ist, wer auf der anderen Seite den Namen kennt.