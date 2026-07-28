Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Wo Londons Old Money unter sich bleibt

Verschlossene Türen, jahrhundertealte Netzwerke und Aufnahmeverfahren, bei denen Vermögen nur die Grundvoraussetzung ist: In diesen Londoner Clubs entscheidet gesellschaftliche Herkunft.
Juli 28, 2026 | Text: Redaktion

Londons exklusivste Member-Clubs gehören zu den verschlossensten Orten der Stadt. Hinter diskreten Fassaden treffen sich Adel, Old Money und gesellschaftliches Establishment – geschützt von Regeln, Ritualen und Netzwerken, die über Generationen gewachsen sind. Wer hier eintreten darf, entscheidet sich selten am Kontostand allein.

Londons exklusivste Member-Clubs gehören zu den verschlossensten Orten der Stadt. Hinter diskreten Fassaden treffen sich Adel, Old Money und gesellschaftliches Establishment – geschützt von Regeln, Ritualen und Netzwerken, die über Generationen gewachsen sind. Wer hier eintreten darf, entscheidet sich selten am Kontostand allein.

Eine offizielle Rangliste der elitärsten Member-Clubs Londons gibt es nicht. Entscheidend sind ohnehin weniger Mitgliedsbeiträge oder luxuriöse Ausstattung. Wahre Exklusivität zeigt sich daran, wie schwer sich eine Tür öffnen lässt – und wer auf der anderen Seite darüber entscheidet. Vier dieser Häuser stehen für jahrhundertealte Traditionen, eines überträgt ihre gesellschaftlichen Codes in die Gegenwart.

White’s: Wo Herkunft mehr zählt als Vermögen

Wer das Prinzip Old Money verstehen will, beginnt bei White’s. Der Club geht auf ein 1693 eröffnetes Schokoladenhaus zurück und gilt als ältester Gentlemen’s Club Londons. Bis heute steht er für britischen Adel, konservatives Establishment und strikte Verschwiegenheit. Selbst das berühmte Wettbuch erzählt von einer Welt, in der Mitglieder einst auf Politik, Kriege und gesellschaftliche Ereignisse setzten.

Whites-Member-Club-London

Boodle’s: Das Wohnzimmer des Landadels

Boodle’s wurde 1762 vom späteren Premierminister Earl of Shelburne gegründet und galt traditionell als Club des britischen Landadels. Seinen Namen verdankt das Haus dem damaligen Head Waiter Edward Boodle. Die Mitgliedschaft erfolgt nicht über eine gewöhnliche Bewerbung, sondern durch Nominierung und Wahl – ein Zugangssystem, bei dem Beziehungen mindestens so wichtig sind wie Vermögen.

Boodles-Member-Club-London

Brooks’s: Politik und schwarze Kugeln

Brooks’s ging aus einer Gesellschaft hervor, die nach der Ablehnung zweier Kandidaten bei White’s entstand. Ab 1764 wurde der Club zum Treffpunkt einflussreicher Whig-Adeliger, die hier speisten, spielten und Politik machten. Über neue Mitglieder entschied eine geheime Wahl mit weißen und schwarzen Kugeln. Bereits eine schwarze Kugel konnte das Ende einer Kandidatur bedeuten.

Brooks_Members_Club_London

Pratt’s: Klein, exzentrisch und verschwiegen

Pratt’s entstand im 19. Jahrhundert aus privaten Abendessen im Haus von Nathaniel Pratt und wurde zum Rückzugsort aristokratischer und konservativer Kreise. Im Speiseraum finden lediglich 14 Personen an einem gemeinsamen Tisch Platz. Eine Website besitzt der Club nicht, seine Mitarbeiter werden traditionell „George“ genannt. Exklusivität entsteht hier vor allem durch Größe und persönliche Nähe.

Pratts-Member-Club-London-1-1

5 Hertford Street: Old Money wird modern

Robin Birley eröffnete 5 Hertford Street 2012 und führte damit die Clubtradition seines Vaters, Annabel’s-Gründer Mark Birley, fort. Britisches Establishment trifft hier auf Milliardäre und internationale High Society. Restaurants, Bars und der Nachtclub Loulou’s übertragen die klassischen Codes der alten Clubs in die Gegenwart – samt einer Mitgliedschaft, die gezielt über persönliche Netzwerke kuratiert wird.

Hertford_Street-Members-Club-London

Das wahre Luxusgut ist Zugehörigkeit

Londons exklusivste Member-Clubs bieten weit mehr als Bars und Restaurants. Ihr eigentliches Luxusgut ist Zugehörigkeit. In einer Welt, in der sich fast jedes Erlebnis buchen lässt, bleibt der Zugang zu diesen Häusern bewusst begrenzt. Geld öffnet viele Türen – entscheidend ist, wer auf der anderen Seite den Namen kennt.

Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Artikel
Rolling Pin.Awards Germany 2026: Jetzt voten!
Auch 2026 ehrt Rolling Pin wieder die innovativsten, kreativsten und herausragendsten Persönlichkeiten der Gastronomie. Stimme jetzt für deine Favoriten ab!
News
Hotel Adlon Berlin besetzt drei Führungspositionen neu
Vom Four Seasons Osaka bis Dubai Holding: Drei international erfahrene Führungskräfte wechseln ins Hotel Adlon Berlin und übernehmen zentrale Bereiche des Hauses.
News
Novum kündigt nach turbulenten Monaten Kurswechsel an
Nach Kündigungsstreit, Aufsichtsrats-Aus und organisatorischen Veränderungen zieht Novum Bilanz. Künftig will die Hotelgruppe stärker auf Stabilität, Qualität und ihre Beschäftigten setzen.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Partie
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Sous Chef
Barmitarbeiter
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang
Chef de Rang / Commis de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Front Office Agent
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Rezeptionist/ -in mit Bereitschaft zur Wochenendarbeit!
Commis de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
kreativer Chef de Bar für unsere Hotelbar
Rezeptionist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Chef de Partie / Koch (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Chef de Partie / Patisserie (m/w/d)
Commis de Patisserie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Sous Chef Gourmet (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand
23758 Weissenhäuser Strand, Deutschland
Küchenchef American Diner (m/w/d)
Küchenchef Möwenbräu (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Ausbildung zum Koch (m/w/d)
Ausbildung zum Gastronomiefachmann (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
F&B Controller (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Pâtissier / Konditor
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Rezeptionst:in & Gastgeber:in
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Social Media Specialist (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Front Office Mitarbeiter/in
Restaurantleitung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Frühstückskoch (m/w/d)
Commis de Rang Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter (m/w/d)
Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Jobs