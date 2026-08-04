Neue Genussformate setzen auf alkoholfreie Getränke
Was lange als Ergänzung auf Getränkekarten galt, hat sich zu einer eigenständigen Kategorie entwickelt. Die Auswahl reicht heute weit über alkoholfreies Bier und Wein hinaus. Im Herbst wird diese Vielfalt auch im Veranstaltungskalender sichtbar: In Wien und Berlin feiern zwei neue Formate Premiere.
Was lange als Ergänzung auf Getränkekarten galt, hat sich zu einer eigenständigen Kategorie entwickelt. Die Auswahl reicht heute weit über alkoholfreies Bier und Wein hinaus. Im Herbst wird diese Vielfalt auch im Veranstaltungskalender sichtbar: In Wien und Berlin feiern zwei neue Formate Premiere.
Am 4. Oktober findet in der Markterei Wien erstmals die Unbeschwipst Messe statt. Organisiert wird sie vom Wiener Fachhandel kein&low, angekündigt sind mehr als 30 Produzenten aus mehreren europäischen Ländern. Inhaltlich deckt die Veranstaltung eine breite Palette alkoholfreier und alkoholreduzierter Getränke ab – von Wine-Proxys und Pet Nat über Kombucha bis zu komplexen, destillatbasierten Alternativen.
Neben den Verkostungen sind Workshops und Gesprächsrunden geplant. Die gastronomische Begleitung übernehmen das Wiener Restaurant BOCA und die Bar CALYPSO. Am 5. Oktober folgt im Café Goldstück ein eigenes Trade-Tasting, das sich ausschließlich an Fachbesucher aus Gastronomie und Hotellerie richtet. Dort steht die vertiefte Auseinandersetzung mit den vertretenen Marken und Getränken im Mittelpunkt.
Festivalpremiere in Berlin
Nur wenige Tage später findet in der Berliner Kulturbrauerei erstmals das OkSoberfest statt. Am 10. und 11. Oktober stehen alkoholfreie Biere sowie weitere Getränke ohne Promille im Mittelpunkt. Als Veranstaltungsorte dienen das Kesselhaus, das Maschinenhaus und ein Außenbereich. Das Spektrum reicht von klassischen Brauspezialitäten über Aperitif-Alternativen bis zu funktionalen Getränken und Ready-to-Drink-Produkten. Neben den Verkostungen sind ein alkoholfreier Biergarten, Foodtrucks und ein umfangreiches Bühnenprogramm vorgesehen. Dazu kommen Live-Musik, Talks sowie Community- und Bewegungsformate. Die Veranstaltung ist Teil der Berlin Food Week und überträgt das Thema alkoholfreier Genuss in einen klassischen Festivalrahmen.