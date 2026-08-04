Berliner Luxushotel Adlon soll verkauft werden

Das Hotel Adlon am Brandenburger Tor könnte schon bald internationalen Interessenten angeboten werden. Die Anleger des Fundus-Fonds 31 entscheiden derzeit, ob die Gesellschaft aufgelöst und ein Verkaufsprozess für die Immobilie gestartet werden soll.

Das Hotel Adlon am Brandenburger Tor könnte schon bald internationalen Interessenten angeboten werden. Die Anleger des Fundus-Fonds 31 entscheiden derzeit, ob die Gesellschaft aufgelöst und ein Verkaufsprozess für die Immobilie gestartet werden soll.

Mehr als 4.000 überwiegend private Investoren sind an dem Fonds beteiligt. Für die Auflösung ist eine Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen notwendig. Fällt die Entscheidung entsprechend aus, soll das Adlon in einem strukturierten internationalen Bieterverfahren angeboten werden.

Als Mindestpreis sind 280 Millionen Euro vorgesehen. Die Abstimmung begann laut Medienberichten Ende Juli und läuft über einen Zeitraum von vier Wochen. Ein Käufer steht bislang nicht fest.