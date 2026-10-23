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Nach dem Brand: LoftCube kehrt aufs Hotel Daniel zurück

Das markante Dachzimmer steht wieder über dem Grazer Hauptbahnhof. Beim Neustart bekommt der gläserne Würfel eine zusätzliche Aufgabe – und Anschluss an die Küche des Grazie Roma.
Oktober 23, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Hotel Daniel

Knapp ein Jahr nach dem Brand hat das Hotel Daniel Graz seinen LoftCube zurück: Am 21. Oktober hob ein Kran den Neubau im Ganzen auf das Hoteldach. Dort steht er wieder in 24 Metern Höhe. In den kommenden Wochen folgt die Inneneinrichtung. Künftig soll der Raum sowohl Übernachtungsgäste als auch kleine Seminargruppen empfangen.

Blick von oben auf das Hotel Daniel Graz, während ein Kran den LoftCube auf das Dach hebt.

Knapp ein Jahr nach dem Brand hat das Hotel Daniel Graz seinen LoftCube zurück: Am 21. Oktober hob ein Kran den Neubau im Ganzen auf das Hoteldach. Dort steht er wieder in 24 Metern Höhe. In den kommenden Wochen folgt die Inneneinrichtung. Künftig soll der Raum sowohl Übernachtungsgäste als auch kleine Seminargruppen empfangen.

Blick von oben auf das Hotel Daniel Graz, während ein Kran den LoftCube auf das Dach hebt.

Ein Dachzimmer mit zweiter Aufgabe

Mehrere Wochen hatte das Team den neuen LoftCube vor dem Hotel am Hauptbahnhof vormontiert. Mit 44 Quadratmetern und seinen Glasfassaden bleibt er äußerlich dem Vorgänger treu. Im Inneren entstehen neue Möglichkeiten: Neben der Nutzung als außergewöhnliches Hotelzimmer wird er unter dem Namen SKY auch für Seminare und andere Veranstaltungsformate angeboten.

Das Hotel sieht dafür Platz für bis zu neun Personen vor. Eine große Dachterrasse ergänzt den Raum mit Rundumblick über Graz. Für die Verpflegung sorgt das neue Restaurant Grazie Roma im Haus. Damit verbindet das Daniel sein Übernachtungsangebot künftig stärker mit kleinen Veranstaltungen und der eigenen Gastronomie.

Monteure begleiten das Absetzen des gläsernen LoftCube auf dem Dach des Hotel Daniel Graz.

Rückkehr nach knapp einem Jahr

Der ursprüngliche LoftCube wurde 2014 eröffnet. Am 26. November 2025 zerstörte ein Brand das Dachzimmer. Nach Angaben des Hotels löste eine defekte Fußbodenheizung das Feuer aus. Zum Zeitpunkt des Brandbeginns war der Raum nicht belegt, niemand wurde verletzt.

„Die Rückkehr des LoftCube hat für uns fast etwas von einem Phönix aus der Asche. Wir sind unglaublich stolz, dass er nun innerhalb eines Jahres wieder am Dach steht – und natürlich sehr dankbar, dass beim Brand damals niemand verletzt wurde“, sagt Hotelier Florian Weitzer.

Die ersten Übernachtungsgäste sollen bereits Mitte November einziehen: Hoteldirektorin Rebecca Brünner nennt den 15. November als geplanten Start und bestätigt erste Buchungen. Für denselben Monat kündigt das Haus die Vorstellung des fertig eingerichteten LoftCube an. Dann wird auch sichtbar, wie sich Hotelzimmer und Veranstaltungsraum unter einem Dach verbinden lassen.

Hoteldirektorin Rebecca Brünner vor dem neuen LoftCube auf dem Dach des Hotel Daniel Graz.

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