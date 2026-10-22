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Neuer General Manager für das Schloss Fleesensee

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Seit September 2026 leitet der erfahrene Hotelier Carsten Willenbockel das Schloss Fleesensee an der Mecklenburgischen Seenplatte.
Oktober 22, 2026 | Text: Niko Zoltan | Fotos: beigestellt

Das Hotel Schloss Fleesensee hat einen neuen Gastgeber. Seit September 2026 verantwortet Carsten Willenbockel als General Manager das Schlosshotel an der Mecklenburgischen Seenplatte. Willenbockel ist ein Ferienhotelier aus Leidenschaft, der auf langjährige internationale Erfahrung zurückblickt.

Carsten Willenbockel in grauem Anzug vor dem Schloss Fleesensee
Carsten Willenbockel

Das Hotel Schloss Fleesensee hat einen neuen Gastgeber. Seit September 2026 verantwortet Carsten Willenbockel als General Manager das Schlosshotel an der Mecklenburgischen Seenplatte. Willenbockel ist ein Ferienhotelier aus Leidenschaft, der auf langjährige internationale Erfahrung zurückblickt.

Carsten Willenbockel in grauem Anzug vor dem Schloss Fleesensee
Carsten Willenbockel

Willenbockels beruflicher Weg führte ihn zu renommierten Adressen der Ferienhotellerie und Touristik, darunter Robinson Club, Arabella Starwood, A-Rosa und AIDA. Zuletzt prägte er mehr als zehn Jahre lang als Direktor des Steigenberger Grandhotel & Spa in Heringsdorf auf Usedom. Gebürtig aus der Lüneburger Heide, ist er im Norden fest verwurzelt. Über den eigenen Betrieb hinaus engagiert er sich in der regionalen und überregionalen Verbandsarbeit, unter anderem als Präsidiumsmitglied des DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern.

“Das Schloss Fleesensee ist ein Ort mit einer ganz besonderen Ausstrahlung”, so der neue General Manager. “Unsere Gäste sollen vom ersten Moment an spüren, dass hier Menschen mit Herz und Leidenschaft für sie da sind. Gemeinsam mit einem großartigen Team möchte ich die besondere Atmosphäre des Hauses weiterentwickeln und zeigen, welches Potenzial in diesem einzigartigen Ort steckt.”

Ein Schloss, viele Facetten

Mit dem neuen General Manager schlägt das Schloss Fleesensee ein neues Kapitel auf. Das Haus soll künftig als Ort erlebbar werden, an dem sich seine vielen Facetten zu einem stimmigen Ganzen fügen: das historische Schlosshotel als stilvolle Bühne für Feste und Veranstaltungen, ein SPA zum Durchatmen, Golf und Aktivangebote direkt vor der Tür. Dazu kommt eine Kulinarik mit Wurzeln in der Region – mit Erzeugnissen aus der eigenen Landwirtschaft Fleesensee und Kaffee aus der Fleesensee Rösterei.

Das Schloss Fleesensee gehört zur Five E Group. Die Unternehmensgruppe, die mehr als 600 Mitarbeitende beschäftigt, betreibt Unternehmen in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Sport und Landwirtschaft im ganzen Bundesland.

schlosshotel-fleesensee.com

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