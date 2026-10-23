Neues Restaurant am Arlberg: Zwoa denkt Tiroler Küche neu

In St. Anton am Arlberg kündigt sich gastronomischer Zuwachs an: Zur Wintersaison 2026/27 eröffnen Lisa Senn und ihr Partner Marcel Lechthaler das Zwoa – Modern Alpine Kitchen & Bar in der Dorfstraße 62. Ihr Konzept setzt auf österreichische und alpine Küche, hochwertige Produkte und eine entspannte Atmosphäre. Traditionelle Gerichte sollen dabei nicht einfach reproduziert, sondern zeitgemäß weiterentwickelt werden.

In St. Anton am Arlberg kündigt sich gastronomischer Zuwachs an: Zur Wintersaison 2026/27 eröffnen Lisa Senn und ihr Partner Marcel Lechthaler das Zwoa – Modern Alpine Kitchen & Bar in der Dorfstraße 62. Ihr Konzept setzt auf österreichische und alpine Küche, hochwertige Produkte und eine entspannte Atmosphäre. Traditionelle Gerichte sollen dabei nicht einfach reproduziert, sondern zeitgemäß weiterentwickelt werden.

Für die kulinarische Umsetzung zeichnet Küchenchef Luca Wille (Top Chefs 2026) verantwortlich. Der bisherige 2-Hauben-Koch (Bergblick Gourmet) kennt und schätzt die österreichische, insbesondere die Tiroler Küche. Mit dem Zwoa will er zeigen, welches Potenzial in regionalen Klassikern steckt, wenn man sie aus einem neuen Blickwinkel betrachtet.

„Für mich geht es nicht darum, einfach das zu kochen, was es schon immer gab. Ich will unsere Klassiker nehmen, ihnen ordentlich Pfiff geben und zeigen, wie spannend Tiroler Küche heute sein kann“, erklärt Wille gegenüber Rolling Pin. Sein kulinarisches Motto: „Tief verwurzelt am Arlberg, in der Welt zu Hause. Tiroler Küche mit Pfiff neu gedacht.“

Auch der Wein soll im Zwoa eine zentrale Rolle spielen. Mit Lisa Senn steht eine Diplom-Sommelière an der Spitze des Betriebs, die das gastronomische Konzept mit einer entsprechenden Weinauswahl ergänzen will. Dabei setzen die Betreiber auf eine Verbindung aus fachlichem Anspruch und ungezwungener Gastlichkeit.

Dass die Konkurrenz am Arlberg groß ist, sieht Wille vor allem als Ansporn. Seine Ambitionen für das neue Restaurant formuliert er selbstbewusst: „Wir kommen nicht, um am Arlberg einfach nur ein weiteres Restaurant zu sein. Wir wollen von Anfang an kulinarisch bei den Großen mitspielen – und haben definitiv vor, ein bisschen Staub aufzuwirbeln.“

Das Zwoa eröffnet am 23. November 2026.