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Jubiläumsstaffel „The Taste“ – zum Start werden die Rollen neu verteilt

Alexander HerrmannElif OskanSteffen HensslerThe TasteTim Raue
Die Kochshow "The Taste" geht heute in ihre 15. Staffel. Tim Raue, Alexander Herrmann, Elif Oskan und Steffen Henssler suchen neue Talente – und stellen sich zum Jubiläum einer besonderen Herausforderung.
Oktober 21, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: SAT.1 | Joyn/Marina Geckeler

Wer bei „The Taste“ überzeugen will, muss ein ganzes Gericht auf einen Löffel bringen. Diese Aufgabe übernehmen zum Start der 15. Staffel zunächst die vier Coaches selbst: Tim Raue, Alexander Herrmann, Elif Oskan und Steffen Henssler treten in einem Streetfood-Duell gegeneinander an, bevor sie die Kreationen der Hobby- und Profiköche bewerten und ihre Teams zusammenstellen.

Elif Oskan, Alexander Herrmann, Tim Raue und Steffen Henssler garnieren gemeinsam einen Probierlöffel – KI-generiertes Motiv zur „The Taste“-Jubiläumsstaffel.

Wer bei „The Taste“ überzeugen will, muss ein ganzes Gericht auf einen Löffel bringen. Diese Aufgabe übernehmen zum Start der 15. Staffel zunächst die vier Coaches selbst: Tim Raue, Alexander Herrmann, Elif Oskan und Steffen Henssler treten in einem Streetfood-Duell gegeneinander an, bevor sie die Kreationen der Hobby- und Profiköche bewerten und ihre Teams zusammenstellen.

Elif Oskan, Alexander Herrmann, Tim Raue und Steffen Henssler garnieren gemeinsam einen Probierlöffel – KI-generiertes Motiv zur „The Taste“-Jubiläumsstaffel.

Backfisch, Burger und Döner im Löffelformat

Die Aufgaben führen quer durch die Imbissküche: Raue übernimmt Backfisch, Oskan widmet sich der Currywurst, Herrmann bereitet einen Imbiss-Burger zu und Henssler bringt Döner auf den Löffel. Dabei müssen die typischen Bestandteile und Aromen so zusammenfinden, dass ein einziger Bissen die Idee des Gerichts vermittelt.

Anschließend wechseln die Coaches wieder auf die andere Seite. Bei der Blindverkostung beurteilen sie die Gerichte, ohne zu wissen, wer dahintersteht. Für die Teilnehmer entscheidet dieser Moment darüber, ob sie einen Platz in einem der vier Teams erhalten. Wer die Auswahl schafft, entwickelt seine Kreationen im weiteren Wettbewerb mit Unterstützung des jeweiligen Coaches weiter.

Neue Talente zwischen Profiküche und Hobbyherd

In der Auftaktfolge stellen sich zehn Kandidaten der Auswahl. Sie kommen unter anderem aus München, Hamburg, Ulm und Potsdam. Auch ein gebürtiger Österreicher ist dabei: Der 42-jährige Hobbykoch Bernd lebt inzwischen in Schweden und ist als Dragqueen Samantha Gold bekannt. Nach Auftritten auf der Hamburger Reeperbahn und bei „Queen of Drags“ will er nun mit seinen Kochkünsten überzeugen.

Für alle gilt: Erfahrung allein sichert noch keinen Platz in der nächsten Runde. Das kompakte Format verlangt, Geschmack, Konsistenz und Würzung präzise abzustimmen. Im Verlauf des Wettbewerbs stellen Gastjuroren zusätzliche Aufgaben, geben Themen und besondere Zutaten vor und bewerten die Ergebnisse. Damit müssen sich die Teilnehmer immer wieder auf neue kulinarische Anforderungen einstellen.

Auf den Sieger oder die Siegerin warten 50.000 Euro, eine Küchenausstattung sowie ein Interview und ein Titelcover im Magazin „prisma“. Angelina Kirsch moderiert die neue Staffel, die am 21. Oktober 2026 um 20:15 Uhr auf SAT.1 und im Livestream auf Joyn startet. Die weiteren Folgen laufen jeweils mittwochs zur selben Zeit.

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