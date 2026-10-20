Nach 30 Jahren: Artner auf der Wieden ist Geschichte

Nach 30 Jahren endet die Geschichte des Artner – Gasthaus auf der Wieden in der Floragasse 6. Markus Artner übergibt den Standort im vierten Wiener Gemeindebezirk an Martin Sohl, der dort am 5. November 2026 sein Restaurant SOHL – Steaks & Bar eröffnet.

Nach 30 Jahren endet die Geschichte des Artner – Gasthaus auf der Wieden in der Floragasse 6. Markus Artner übergibt den Standort im vierten Wiener Gemeindebezirk an Martin Sohl, der dort am 5. November 2026 sein Restaurant SOHL – Steaks & Bar eröffnet.

„30 Jahre sind eine lange Zeit, in der unglaublich viel passiert ist. Wir haben hier unzählige Gäste begrüßt, besondere Momente erlebt und viele persönliche Beziehungen aufgebaut. Die Floragasse war für uns weit mehr als nur ein Restaurantstandort. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, das Zepter an die jüngere Generation zu übergeben und Platz für neue Ideen zu machen. Umso schöner ist es, dass hier auch in Zukunft mit Leidenschaft Gastronomie gelebt wird. Ich wünsche Martin Sohl und seinem Team viel Erfolg und vor allem viele zufriedene Gäste“, erklärt Markus Artner anlässlich der symbolischen Schlüsselübergabe.

Steaks statt klassischem Gasthaus

Mit SOHL – Steaks & Bar setzt Martin Sohl künftig auf ein Konzept, das Restaurant und Bar miteinander verbindet. Im Mittelpunkt stehen Steaks zu erschwinglichen Preisen, eine überschaubare Speisekarte und ein eigenständiges Getränkeangebot. Das Lokal soll sich dabei bewusst von klassischen Steakhäusern und Fine-Dining-Restaurants unterscheiden.

Auf der Karte stehen unter anderem Flat Iron Steak und Chateaubriand zum Teilen. Ergänzt wird das Angebot durch Beef Carpaccio, Burger und vegetarische Gerichte. An der Bar werden Cocktails, Spritz-Variationen und ausgewählte Weine serviert.

„Die Floragasse ist eine Adresse mit Geschichte, und genau das macht diesen Schritt für mich besonders. Ich habe großen Respekt vor dem, was Markus Artner hier über drei Jahrzehnte aufgebaut hat. Gleichzeitig freue ich mich darauf, mit SOHL etwas ganz Eigenes zu schaffen. Wir wollen einen Ort bieten, an dem man sich vom ersten Moment an wohlfühlt, richtig gut isst, auf einen Drink vorbeikommt und am Ende vielleicht länger bleibt als geplant“, erklärt Martin Sohl.

Eröffnung Anfang November

Das neue Restaurant soll sowohl für ein Mittagessen als auch für Afterwork-Drinks und Dinner geöffnet sein. Dafür wird der Standort mit einem neuen Design und einer Bar ausgestattet, die auch unabhängig vom Restaurantbetrieb Gäste ansprechen soll.

Die offizielle Eröffnung ist für den 5. November 2026 geplant. Geöffnet ist SOHL künftig von Dienstag bis Samstag jeweils ab 12 Uhr.

Weitere Informationen: www.sohlfood.at