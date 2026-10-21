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Trüffelfestival Graz bringt heimische Funde und internationale Küche zusammen

GrazTrüffelTrüffelfestival
26 Gastronomiebetriebe zeigen, was sich aus der Edelknolle machen lässt. Dazu kommen ein internationaler Markt, ausgewählte Weine und die Trüffelsuche im Grazer Leechwald.
Oktober 21, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Graz Tourismus | Werner Krug

Graz steht wieder im Zeichen der Trüffel: Die neunte Ausgabe des Internationalen Trüffelfestivals verbindet heimische Funde mit Spezialitäten aus Alba und Istrien. Bis zum 1. November 2026 servieren Grazer Restaurants eigens kreierte Gerichte und Menüs. Ein Markt im Paradeishof und geführte Trüffelwanderungen im Leechwald ergänzen das Programm.

Frische Trüffeln in einer Holzschale mit Trüffelhobel und Basilikum beim Trüffelfestival Graz 2026.

Graz steht wieder im Zeichen der Trüffel: Die neunte Ausgabe des Internationalen Trüffelfestivals verbindet heimische Funde mit Spezialitäten aus Alba und Istrien. Bis zum 1. November 2026 servieren Grazer Restaurants eigens kreierte Gerichte und Menüs. Ein Markt im Paradeishof und geführte Trüffelwanderungen im Leechwald ergänzen das Programm.

Frische Trüffeln in einer Holzschale mit Trüffelhobel und Basilikum beim Trüffelfestival Graz 2026.

26 Betriebe, unterschiedliche Zugänge

Die Partnerbetriebe der GenussHauptstadt Graz bringen die Knollen in verschiedenen Formen auf den Tisch. Im Dreizehn by Gauster, im Schlossberg Restaurant und im Nova Air Restaurant stehen Trüffelmenüs und mehrgängige Dinner auf dem Programm. Das Operncafé verbindet das Thema mit einem Jazz-Brunch, während PUR – Die Kochschule einen eigenen Kochkurs anbietet. À-la-carte-Gerichte ergänzen die Auswahl. Zum Einsatz kommen Trüffeln aus Graz, der Steiermark, Alba und Istrien.

Wie vielseitig das Produkt eingesetzt wird, zeigte bereits der Auftakt am 20. Oktober. Unter den acht servierten Trüffelkreationen waren eine eigens entwickelte Trüffel-Kalbsbratwurst von Josef Mosshammer und „Plin al Tartufo“ aus dem Piemont.

Auch die passende Weinbegleitung gehört zum Festival. Die drei steirischen Trüffel-Siegerweine 2026 kommen von Weinbau Frühwirth, Repolusk und Peter Skoff: ein Grauburgunder Ried Stradenberg 2021, ein Morillon Ried Kaltenegg 2021 und ein Gewürztraminer Gamlitz 2023.

Eine Person reibt frischen Trüffel über eine mit Pilzen belegte Pizza beim Trüffelfestival Graz 2026.
Beim Trüffelfestival Graz zeigt sich die Edelknolle vielseitig – etwa frisch über eine Pizza mit Pilzen gerieben.

Vier Personen präsentieren eine Weinflasche, ein Weinglas und einen Teller mit Trüffeln beim Trüffelfestival Graz 2026. 

Vom Waldboden auf den Teller

Bei den geführten Wanderungen im Leechwald lässt sich die Herkunft der Grazer Trüffeln unmittelbar kennenlernen. Ausgebildete Suchhunde begleiten die Teilnehmer, die dabei mehr über die Knollen und das Ökosystem Wald erfahren. Den Abschluss bildet eine Verkostung im Purberg im Hilmteichschlössl: Dort werden die gefundenen Trüffeln mit Montasio-Ravioli in Trüffelbutter serviert. Die rund dreistündigen Touren finden bis zum 30. Oktober statt.

Für den internationalen Vergleich sorgt der Trüffelmarkt im Paradeishof bei Kastner & Öhler. Frische Alba-Trüffeln, Tajarin mit weißen Trüffeln sowie Spezialitäten aus Istrien und den Marken stehen neben regionalen Produkten. Dazu werden Weine aus dem Piemont, der Toskana und der Steiermark angeboten. Am 25. Oktober rückt „EI Love Trüffel“ die Kombination mit Eigerichten in den Mittelpunkt.

Der Markt öffnet vom 21. bis 31. Oktober jeweils von 10:30 bis 18:30 Uhr; am 26. Oktober bleibt er geschlossen. Das vollständige Programm mit den Angeboten der Restaurants und Informationen zu den Wanderungen gibt es auf graztourismus.at/trueffelfestival.

Programmbroschüren des Internationalen Trüffelfestivals Graz 2026 auf einem roten Holztisch mit zwei Weingläsern im Vordergrund.

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