Atlantic Hotels trauert um Verkaufs- und Marketingchef Ulrich „Uli“ Ponty

Atlantic Hotels nimmt Abschied von ihrem langjährigen Wegbegleiter Ulrich „Uli“ Ponty. Als Direktor für Verkauf & Marketing und Mitglied der Geschäftsführung prägte er die Ausrichtung der Gruppe maßgeblich. In ihrem Nachruf erinnert das Unternehmen an einen erfahrenen Branchenkenner. Dabei verband er unternehmerisches Denken mit persönlicher Nähe.

Atlantic Hotels nimmt Abschied von ihrem langjährigen Wegbegleiter Ulrich „Uli“ Ponty. Als Direktor für Verkauf & Marketing und Mitglied der Geschäftsführung prägte er die Ausrichtung der Gruppe maßgeblich. In ihrem Nachruf erinnert das Unternehmen an einen erfahrenen Branchenkenner. Dabei verband er unternehmerisches Denken mit persönlicher Nähe.

Der gelernte Hotelfachmann kam im Mai 2010 zu Atlantic Hotels. Er entwickelte die Verkaufs- und Marketingstrategie mit und trug zum Wachstum des Unternehmens bei. Zuletzt verantwortete er ein zentrales Team mit 34 Mitarbeitern.

Dabei setzte Ponty auf langfristige Beziehungen. Geschäftspartner und Kollegen schätzten seine Marktkenntnis und Verbindlichkeit ebenso wie den respektvollen Umgang miteinander. Die Hotelgruppe hebt besonders seinen Teamgedanken und die Wertschätzung hervor, die er anderen entgegenbrachte. Auch über das eigene Unternehmen hinaus war er mit zahlreichen Menschen in der Hotellerie verbunden.

Während seiner schweren Erkrankung hielt Ponty den Kontakt zu Atlantic Hotels aufrecht. Seine positive Haltung und sein Engagement bleiben den Kollegen nach eigenen Angaben besonders in Erinnerung.

Der zweifache Vater stellte seine Familie und sein persönliches Umfeld in den Mittelpunkt seines Lebens. Gemeinsam mit Angehörigen, Freunden und langjährigen Wegbegleitern hat die Hotelgruppe bei einer Trauerfeier Abschied genommen.