Ein Kochbuch beginnt gewöhnlich mit einem Versprechen: So gelingt das Gericht. Jan Hartwig stellt seinem neuen Werk auch eine grundsätzliche Frage voran: Welchen Stellenwert hat das Kochhandwerk noch? Am 27. November erscheint „JAN: Bitte & Danke“ im Matthaes Verlag. Der Spitzenkoch verbindet darin mehr als 60 neue Rezeptkreationen mit Einblicken in seine Arbeitsweise und seine Haltung zum Beruf.

Ein Kochbuch beginnt gewöhnlich mit einem Versprechen: So gelingt das Gericht. Jan Hartwig stellt seinem neuen Werk auch eine grundsätzliche Frage voran: Welchen Stellenwert hat das Kochhandwerk noch? Am 27. November erscheint „JAN: Bitte & Danke“ im Matthaes Verlag. Der Spitzenkoch verbindet darin mehr als 60 neue Rezeptkreationen mit Einblicken in seine Arbeitsweise und seine Haltung zum Beruf.

Ein Plädoyer für das Kochhandwerk

Bereits im Vorwort wird Hartwig deutlich: Er kritisiert, dass in vielen Restaurantküchen zunehmend vorgefertigte Produkte erwärmt werden und handwerkliche Fähigkeiten verloren gehen. Sein Blick richtet sich dabei besonders auf jene Betriebe, die die Esskultur im Alltag prägen.

Dort wünscht er sich gutes Handwerk, frische Produkte und faire Preise. Einen Fisch filetieren, eine Hollandaise aufschlagen oder eine gebratene Ente tranchieren: Solche Fertigkeiten gehören für ihn zum Beruf. Dass sie seltener werden, betrachtet er ebenso kritisch wie den verbreiteten Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel.

Einblicke in die Küche des JAN

Wie Hartwig selbst arbeitet, zeigt der Rezeptteil. Die mehr als 60 neuen Kreationen reichen von Amuse-Bouches über Hauptgänge bis zu Desserts. Essays ergänzen die Gerichte um Einblicke in seine Arbeitsweise und seine Gedanken zur Küche. Zu den Autoren gehören Christoph Teuner und Lorraine Haist. Fotografien und Arbeiten des Künstlers Stefan Strumbel geben dem Buch seinen visuellen Rahmen.

Wer die Gerichte nachkochen möchte, sollte Zeit, Erfahrung und teilweise professionelle Ausstattung mitbringen. Die Rezepte sind für acht bis zehn Personen ausgelegt und umfassen beispielsweise Hechtnockerl auf Blattspinat mit Froschschenkeln sowie eingelegte Haskapbeeren. Damit richtet sich das Buch an Leser, die sich intensiv mit anspruchsvoller Küche beschäftigen möchten.

Nach „JAN – Labor der Liebe“ aus dem Jahr 2023 ist dies Hartwigs zweites Kochbuch. Während der Vorgänger stärker seinen Weg in die Selbstständigkeit begleitete, stehen diesmal die Gerichte seines Restaurants und die Gedanken dahinter im Mittelpunkt.

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