Die britische Sushi-Kette IRO Sushi bringt ihr Konzept erstmals nach Deutschland. In der Krummen Straße 52 in Berlin-Charlottenburg eröffnet das Unternehmen sein erstes Restaurant außerhalb Großbritanniens. Die Eröffnungsfeier ist für den 12. Dezember 2026 angekündigt. Für die von Sushi-Koch Chhong Sherpa gegründete Marke soll der Standort zum Ausgangspunkt für weiteres Wachstum werden.

Die britische Sushi-Kette IRO Sushi bringt ihr Konzept erstmals nach Deutschland. In der Krummen Straße 52 in Berlin-Charlottenburg eröffnet das Unternehmen sein erstes Restaurant außerhalb Großbritanniens. Die Eröffnungsfeier ist für den 12. Dezember 2026 angekündigt. Für die von Sushi-Koch Chhong Sherpa gegründete Marke soll der Standort zum Ausgangspunkt für weiteres Wachstum werden.

Berlin als Test für weitere Standorte

IRO Sushi verbindet frisch auf Bestellung zubereitetes Sushi mit einem auf schnelle Bedienung und erschwingliche Preise ausgerichteten Restaurantkonzept. In Berlin übernimmt die Kette das Angebot ihrer britischen Standorte: Neben verschiedenen Sushi-Variationen stehen warme Gerichte wie Chicken Katsu Curry und Chicken Gyoza auf der Karte.

Den deutschen Markt sieht das Unternehmen als Wachstumschance. Nach eigener Einschätzung trifft eine steigende Nachfrage nach Sushi und asiatischem Essen auf einen Markt, der stark von unabhängigen Restaurants und kleineren Betreibern geprägt ist.

Für den Einstieg setzt IRO Sushi auf ein Joint Venture. Am Berliner Standort will die Gruppe zunächst Erfahrungen mit deutschen Gästen sammeln, bevor weitere Restaurants über Franchise-Partner folgen sollen. Konkrete zusätzliche Standorte nennt das Unternehmen bislang nicht.

Vom ersten Restaurant zur internationalen Marke

Gründer und Geschäftsführer Chhong Sherpa eröffnete 2014 das erste IRO Sushi. Seit dem Einstieg ins Franchising 2019 ist das britische Netz auf rund 40 Standorte gewachsen. Mehr als 20 davon kamen seit August 2023 hinzu.

Für das Ende April 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr meldet die Gruppe einen systemweiten Umsatz von rund 16 Millionen Pfund – 56 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bei der weiteren Expansion unterstützt der ehemalige Wagamama-CEO Thomas Heier als Berater des Verwaltungsrats. Bis 2030 plant IRO Sushi weltweit 100 Standorte, mit Fokus auf Großbritannien, Europa und den Nahen Osten.