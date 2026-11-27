Das Heide Hotel Reinstorf bei Lüneburg besetzt seine Küchenleitung neu: Benjamin Seiferth übernimmt die kulinarische Verantwortung im Restaurant Vitus . Zum Einstieg hat er bereits eine erste Personalentscheidung getroffen und Lucas Crescenzo zum Souschef ernannt. Der Wechsel am Herd ist Teil mehrerer Veränderungen, mit denen das Hotel auf einem Gutshof von 1896 sein Angebot weiterentwickelt.

Das Heide Hotel Reinstorf bei Lüneburg besetzt seine Küchenleitung neu: Benjamin Seiferth übernimmt die kulinarische Verantwortung im Restaurant Vitus. Zum Einstieg hat er bereits eine erste Personalentscheidung getroffen und Lucas Crescenzo zum Souschef ernannt. Der Wechsel am Herd ist Teil mehrerer Veränderungen, mit denen das Hotel auf einem Gutshof von 1896 sein Angebot weiterentwickelt.

Neues Führungsduo in der Küche

Seiferth soll an die Entwicklung des Restaurants in den vergangenen zwei Jahren anknüpfen und eigene Ideen einbringen. Gemeinsam mit Souschef Lucas Crescenzo verantwortet er künftig das kulinarische Angebot des Vitus, das nach Angaben des Hotels 2026 vom Magazin „Der Feinschmecker“ empfohlen wird. Darüber hinaus gehört das Restaurant zur Slow-Food-Community.

Festscheune kehrt in die eigene Verantwortung zurück

Auch das Veranstaltungsgeschäft organisiert das Hotel neu. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt es Planung, Service und Durchführung sämtlicher Veranstaltungen in der Festscheune wieder vollständig selbst. Die Räumlichkeiten sind für Gesellschaften von 50 bis 175 Gästen ausgelegt – von Hochzeiten und privaten Feiern bis zu Firmenevents.

Die Betreuung übernimmt Gastgeberin Stephanie Spliesgar, die Veranstaltungen gemeinsam mit den Gästen plant und begleitet. Damit bündelt das Haus die Verantwortung für das Eventgeschäft wieder unter dem eigenen Dach.

Private Spa Suite folgt im Frühjahr

Parallel investiert das Heide Hotel Reinstorf in sein Wellnessangebot. Die neuen Umkleiden im Private Spa sind bereits fertiggestellt. Für Frühjahr 2027 kündigt das Haus eine neue Private Spa Suite an, die Gäste für Aufenthalte von einer bis drei Stunden buchen können. Individuelle Anwendungen sollen sich vorab dazubestellen lassen.