Diese Gastro-Stars gewinnen die Rolling Pin.Awards 2026

Die Rolling Pin.Awards Germany 2026 sind entschieden. Neben den 100 Best Chefs Germany, den Top-Chefs, den 50 Best Sommeliers und den Top-Arbeitgebern wurden im Rahmen der Rolling Pin.Convention in Düsseldorf wieder Persönlichkeiten ausgezeichnet, die die Gastronomie in ganz unterschiedlichen Bereichen prägen.

An der Spitze der 100 Best Chefs Germany 2026 steht Jan Hartwig. Mit seinem Restaurant JAN gehört er längst zur ersten Liga der deutschen Spitzengastronomie. Auch der Guide Michelin bestätigt diesen Status: Das Münchner Restaurant hält 2026 drei Sterne.

Eine Auszeichnung für eine außergewöhnliche Karriere geht an Joachim Wissler. Der langjährige Spitzenkoch erhält den Lifetime Achievement Award. Mehr als zwei Jahrzehnte prägte Wissler das Vendôme und damit auch die Entwicklung der deutschen Fine-Dining-Szene maßgeblich mit. Ende 2025 übergab er die Küchenleitung an Dennis Kuckuck.

Bei den deutschen Spitzenköchen setzt sich zugleich eine neue Generation immer stärker in Szene. Nathalie Leblond vom Les Deux erhält den Award als Female Chef of the Year. Sie verantwortet in München sowohl die Küche des Gourmetrestaurants als auch jene der Brasserie und hat sich mit ihrer französisch geprägten, modernen Küche einen festen Platz in der deutschen Spitzengastronomie erarbeitet.

Noch steiler verlief zuletzt der Aufstieg von Jens Madsen. Der Küchenchef des THE CLOUD by Käfer wird als Rising Star ausgezeichnet. Das erst 2025 eröffnete Restaurant in der BMW Welt erhielt bei seiner ersten Michelin-Bewertung gleich zwei Sterne sowie den Award „Opening of the Year 2026“. Madsens Konzept des „Culinary Nomadism“ verbindet Einflüsse seiner Reisen mit heimischen Produkten.

Von der Patisserie bis zum Spülbereich

Dass große Gastronomie weit mehr ist als die Person am Herd, zeigt die Breite der weiteren Awards. Luise Grottenthaler aus dem AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz wird in der Patisserie ausgezeichnet, Jonas Kostal vom Berliner Tulus Lotrek ist Sous Chef des Jahres.

Mit Vanessa Herrmann vom Esplanade geht der Award Maître des Jahres an den Service, während Marco Tardt vom L.A. Jordan als Spüler des Jahres ausgezeichnet wird.

Auch Unternehmertum spielt eine zentrale Rolle: Georg Broich von BROICH Catering erhält den Award Hospitality Innovator of the Year. Moritz Haake wird als Restaurateur of the Year geehrt. Der Münchner Gastronom ist seit 2014 selbstständig und steht hinter mehreren Konzepten; mit dem RAYA kam 2026 ein weiteres Restaurant hinzu.

Rolling Pin.Awards Germany 2026

#1 der 100 Best Chefs | powered by METRO Deutschland: Jan Hartwig | Restaurant JAN, München

Jan Hartwig | Restaurant JAN, München Lifetime Achievement: Joachim Wissler | Althoff Hotels, Köln

Joachim Wissler | Althoff Hotels, Köln Female Chef of the Year | powered by Nestlé Waters Deutschland: Nathalie Leblond | Les Deux, München

Nathalie Leblond | Les Deux, München Rising Star | powered by Hela: Jens Madsen | THE CLOUD by Käfer, München

Jens Madsen | THE CLOUD by Käfer, München Patissier | powered by Pacojet International: Luise Grottenthaler | AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz, Wirsberg

Luise Grottenthaler | AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz, Wirsberg Sous Chef des Jahres | powered by MKN: Jonas Kostal | Tulus Lotrek, Berlin

Jonas Kostal | Tulus Lotrek, Berlin Hospitality Innovator of the Year | powered by Rent Group: Georg Broich | BROICH Catering, Düsseldorf

Georg Broich | BROICH Catering, Düsseldorf Restaurateur of the Year | powered by Lightspeed: Moritz Haake | RAYA, München

Moritz Haake | RAYA, München Spüler des Jahres | powered by Winterhalter: Marco Tardt | L.A. Jordan, Deidesheim

Marco Tardt | L.A. Jordan, Deidesheim Maître des Jahres | powered by Stölzle Lausitz: Vanessa Herrmann | Esplanade, Saarbrücken

Fotogalerie:

Die Rolling Pin.Awards zählen damit auch 2026 nicht nur die bekanntesten Namen der Spitzengastronomie auf. Sie rücken jene Menschen ins Rampenlicht, die Küche, Service, Wein, Unternehmertum und Hospitality in Deutschland prägen.