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Bühne frei: Das sind die 100 besten Köche Deutschlands

100 BEST CHEFSDeutschland
Unter die 100 Best Chefs gewählt zu werden, ist eine besondere Ehrung. Wer es auf diese Liste schafft, hat seine härtesten Kritiker überzeugt – und darf verdammt stolz sein!
September 28, 2026 | Text: Redaktion

Das Warten hat ein Ende: Am 28. September 2026 wurden auf der Rolling Pin.Convention in Düsseldorf die 100 Best Chefs Germany verkündet. Das Ranking zählt zu den Auszeichnungen, bei denen das Urteil der Branche selbst gefragt ist. Fachkollegen, Köche, Gastronomen und Gastronomie-Insider haben nominiert und abgestimmt – nun steht fest, wen die Branche in diesem Jahr an die Spitze gewählt hat. 

Ein Blick auf die Platzierungen zeigt, wie viel sich in einem Jahr verändern kann: Neue Namen schaffen den Sprung unter die 100 Best Chefs, andere klettern weit nach oben. 2026 gelang einigen Köchen sogar der direkte Einstieg ins Spitzenfeld. Wer im Vorjahr noch zu den Top Chefs gehörte, steht nun ebenfalls im Ranking.

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Die 100 Best Chefs Germany 2026 zeigen, wie viel Können, Leidenschaft und eigene Handschrift in Deutschlands Küchen stecken. Allen Köchinnen und Köchen, die den Sprung auf diese Liste geschafft haben, gebührt höchste Anerkennung – jeder und jede hat allen Grund, sich feiern zu lassen. Und das sind sie: 

Die 100 Best Chefs Germany 2026

100 Best Chefs Germany 

100 Best Chefs – Legend: 
Tim Raue | Restaurant Tim Raue | Berlin

1 – Jan Hartwig | JAN
2 – Tobias Bätz | AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz
3 – Tohru Nakamura | Tohru in der Schreiberei
4 – Sebastian Frank | Horváth
5 – Rosina Ostler | Alois – Dallmayr Fine Dining
6 – Thomas Schanz | schanz. restaurant.
7 – Edip Sigl | ES:SENZ
8 – Marco Müller | Rutz
9 – Jens Madsen | THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt
10 – Dennis Kuckuck | Vendôme
11 – Christian Bau | Victor’s Fine Dining by Christian Bau
12 – Claus-Peter Lumpp | Bareiss
13 – Clemens Rambichler | Sonnora
14 – Torsten Michel | Schwarzwaldstube
15 – Christoph Rüffer | Haerlin
16 – Benjamin Chmura | Tantris
17 – Oliver Engelke | Restaurant Rosin
18 – Kevin Fehling | The Table
19 – Andreas Krolik | Lafleur
20 – Jan-Philipp Berner | Söl’ring Hof
21 – Martin Herrmann | Le Pavillon
22 – Christian Binder | Steinheuers Restaurant
23 – Sebastian Buchta | Meierei Dirk Luther
24 – Duc Ngo | Le Duc
25 – Cornelia Fischer | Überfahrt
26 – Daniel Schimkowitsch | L.A. Jordan
27 – Sebastian Sandor | Louis
28 – Peter Hagen-Wiest | Ammolite – House of Light
29 – Stefan Gschwendtner | Speisemeisterei
30 – Tony Hohlfeld | Jante
31 – Christoph Rainer | Ikigai
32 – Michael Kempf | FACIL
33 – Dirk Hoberg | Ophelia
34 – Klaus Erfort | GästeHaus Klaus Erfort
35 – Anthony Sarpong | Anthony’s Kitchen
36 – Julian Stowasser | Lakeside
37 – Mario Lohninger | Lohninger
38 – Ricky Saward | Seven Swans
39 – Jonas Zörner | Lorenz Adlon Esszimmer
40 – Nathalie Leblond | Les Deux
41 – Ludwig Maurer | STOI
42 – René Frank | CODA
43 – Daniel Gottschlich | Ox & Klee
44 – Peter Fridén | PURS
45 – Yannick Noack | Gotthardt’s by Yannick Noack
46 – Martin Stopp | ATAMA by Martin Stopp
47 – Frédéric Morel | Cœur D’Artichaut
48 – Christian Baur | Schwarzer Adler
49 – Holger Bodendorf | BODENDORF’S
50 – Christoph Kunz | KOMU
51 – Thomas Kellermann | Gourmetrestaurant Dichter
52 – Detlef Schlegel | Stadtpfeiffer
53 – Maurizio Oster | Zeik
54 – Jörg Sackmann | Gourmetrestaurant Schlossberg
55 – Fabian Obergfell | Mühle
56 – Robin Pietsch | Pietsch
57 – Maximilian Strohe | Tulus Lotrek
58 – Yoshizumi Nagaya | Nagaya
59 – Alexander Hohlwein | 360 Grad
60 – Cedric Schwitzer | Cédric Schwitzer’s Gourmet-Restaurant
61 – Erich Schwingshackl | Schwingshackl Esskultur
62 – Timo Fritsche | LA VIE by thomas bühner
63 – Marc Rennhack | Sterneck
64 – Torben Schuster | Gut Lärchenhof
65 – Martin Fauster | Wolfshöhle
66 – Daniel Dal-Ben | 1876 Daniel Dal-Ben
67 – Christian Grainer | Christians
68 – Thomas Lemke | Orangerie
69 – Christopher Weigel | Clara Restaurant im Kaisersaal
70 – Marvin Böhm | Hamburg
71 – Silio Del Fabro | Esplanade
72 – Boris Rommel | Le Cerf
73 – Manuel Ulrich | Ösch Noir
74 – Andree Köthe | Essigbrätlein
75 – Thomas Imbusch | 100/200 Kitchen
76 – Felix Schneider | etz
77 – Benjamin Peifer | Intense
78 – Thorsten Bender | sein
79 – Sigrid Schelling | Werneckhof
80 – Thomas Gerber | Oswalds Gourmetstube
81 – Ulrich Heimann | Gourmet Restaurant PUR
82 – Sascha Stemberg | Haus Stemberg Anno 1864
83 – Daniel Bodamer | Brothers
84 – Markus Waibel | Gourmetrestaurant „fine dining RS“
85 – Jürgen Wolfsgruber | Sparkling Bistro
86 – Alina Meissner-Bebrout | bi:braud
87 – Sarah Hallmann | hallmann & klee
88 – Fabian Heldmann | Der Zauberlehrling
89 – Sebastian Obendorfer | EISVOGEL
90 – Dominik Paul | OPUS V
91 – Douce Steiner | Hirschen
92 – Benjamin Gallein | VOTUM
93 – Christian Grünwald | August by Christian Grünwald
94 – Ronny Siewert | Friedrich Franz
95 – Leon Hofmockel | La Société
96 – André Münch | Der Butt
97 – Steffen Ruggaber | Lamm Rosswag
98 – Stefan Neugebauer | Schwarzer Hahn
99 – Anton Schmaus | Storstad
100 – Christian Fleischmann | Cheval Blanc

100 Best Chefs Germany 

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Jan Hartwig ist die neue Nummer eins der 100 Best Chefs
100 BEST CHEFSDeutschland
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