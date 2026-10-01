Zu schick, zu viel Gourmet? Sternekoch Hubert Wallner lädt zum „Unplugged“-Menü

Ein Gourmetrestaurant besuchen? Für manche braucht es dafür einen besonderen Anlass, das passende Outfit oder ausreichend Wissen über Wein. Genau diese Hemmschwelle möchte Hubert Wallner senken. Mit „Wallner Unplugged“ startet der Sternekoch in seinem Restaurant am Wörthersee ein neues Abendformat: Von Oktober bis Dezember 2026 sowie im März und April 2027 lädt er mittwochs zu einem unkomplizierten Zugang zu seiner Küche ein. Ansprechen möchte er damit vor allem Gäste, die bisher noch nie bei ihm zu Gast waren.

Ein Gourmetrestaurant besuchen? Für manche braucht es dafür einen besonderen Anlass, das passende Outfit oder ausreichend Wissen über Wein. Genau diese Hemmschwelle möchte Hubert Wallner senken. Mit „Wallner Unplugged“ startet der Sternekoch in seinem Restaurant am Wörthersee ein neues Abendformat: Von Oktober bis Dezember 2026 sowie im März und April 2027 lädt er mittwochs zu einem unkomplizierten Zugang zu seiner Küche ein. Ansprechen möchte er damit vor allem Gäste, die bisher noch nie bei ihm zu Gast waren.

Dafür stellt Wallner ein eigenes saisonales Vier-Gänge-Menü zusammen. Es gibt eine eigene Weinbegleitung oder eine alkoholfreie Saftbegleitung, der Preis liegt bei 149 Euro pro Person. Vorgesehen sind die Abende mittwochs von 18 bis 21 Uhr. Die Qualität der Produkte und Gerichte soll dem Anspruch des Gourmetrestaurants entsprechen. Verändern will Wallner vor allem die Art, wie die Gäste den Abend erleben: mit weniger Inszenierung und ohne lange Erklärungen zu jedem Detail auf dem Teller.

Auch der persönliche Austausch gehört zum Konzept. Wallner kocht und erzählt zwischendurch von seiner Arbeit, gibt Einblicke in den Küchenalltag und teilt Anekdoten. Er richtet sich damit ausdrücklich gegen die Vorstellung, dass es in einem Gourmetrestaurant steif zugehen müsse oder ein Besuch besondere Vorkenntnisse voraussetze. Für ein Haus mit einem Michelin-Stern ist das ein bewusster Schritt: Die Auszeichnung steht für die Küche, soll Gäste beim Reservieren jedoch nicht einschüchtern.

„Unplugged“ ergänzt eine Reihe von Formaten, mit denen Wallner seine Küche bereits unterschiedlich zugänglich macht. Dazu gehören ein samstäglicher Gourmet-Lunch und „Hubsis Steckerlfisch, Austern & Champagner“. Der neue Mittwochabend setzt nun gezielt bei den Gästen an, die sich bisher gefragt haben, ob ein Besuch beim Spitzenkoch überhaupt zu ihnen passt. Ein besonderer Anlass ist dafür nicht vorgesehen – ein freier Mittwochabend reicht.

hubertwallner.com/events/wallner-unplugged