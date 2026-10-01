Londoner Hotelmarke The Hoxton zieht nach Hamburg – mit großen Gastro-Plänen

Unten mediterrane Küche am Kanal, oben Seafood mit Blick über die Stadt: Für seinen neuen Standort in Hamburg plant The Hoxton mehr als einen Platz zum Übernachten. Im Sommer 2027 soll am Alten Wall ein Hotel eröffnen, dessen Restaurants und Bars auch die Hamburger ins Haus holen sollen. Nach Berlin ist es der zweite deutsche Standort der zu Ennismore gehörenden Marke.

Unten mediterrane Küche am Kanal, oben Seafood mit Blick über die Stadt: Für seinen neuen Standort in Hamburg plant The Hoxton mehr als einen Platz zum Übernachten. Im Sommer 2027 soll am Alten Wall ein Hotel eröffnen, dessen Restaurants und Bars auch die Hamburger ins Haus holen sollen. Nach Berlin ist es der zweite deutsche Standort der zu Ennismore gehörenden Marke.

Wie groß die Rolle der Gastronomie ausfällt, zeigt sich schon im Erdgeschoss. Hier entsteht ein mediterran inspiriertes Restaurant mit 130 Sitzplätzen, das vom Frühstück über Brunch und Mittagessen bis zum Dinner bespielt wird. Auf der Terrasse zum Kanal kommen weitere 40 Plätze hinzu. Die ganztägig geöffnete Lobby-Bar ergänzt das Angebot. Vintage-Möbel, Sitzecken und Arbeiten lokaler Künstler sollen die Lobby zu einem Treffpunkt für Hotelgäste und Nachbarn machen.

Im zehnten Stock setzt The Hoxton auf Seafood. Das Restaurant erhält 120 Sitzplätze, eine Showküche und eine umlaufende Dachterrasse. Von dort reicht der Blick zur Elbphilharmonie, zum Michel und zum Rathaus. Ein eigener Fahrstuhl bringt Restaurantbesucher direkt nach oben. Für kleinere Gesellschaften ist außerdem ein Private-Dining-Raum mit Platz für bis zu 20 Personen vorgesehen.

Hanseatische Geschichte trifft auf Londoner Hotelkonzept

Untergebracht wird das Hotel in einem Gebäude aus den 1950er-Jahren im Nikolai-Quartier. Die Innenräume gestaltet das schwedische Designbüro Stylt Trampoli, das dabei die Geschichte des Alten Walls und seiner Nachbarschaft aufgreift. Die 188 Zimmer verteilen sich auf sechs Kategorien, darunter die markentypischen „Cosy“, „Roomy“ und „Biggy“. Für gemeinsam reisende Familien oder Freunde sind 32 Zimmer mit Verbindungstüren geplant. Hinzu kommt „The Apartment“: ein Veranstaltungsbereich mit drei Tagungsräumen, eigener Pantry-Küche und einer Terrasse zum Kanal.

Die Leitung übernimmt General Manager Michael Lutz. Er bringt Erfahrung in der Führung, Entwicklung und Neupositionierung von Hotels sowie ein Netzwerk in Hamburg mit. Seine Aufgabe wird es sein, das neue Haus bei Reisenden und im Viertel zu verankern. Genau darauf baut das Hoxton-Konzept: Restaurants, Bars und öffentliche Bereiche sollen einen eigenen Besuchsanlass schaffen und Menschen aus der Nachbarschaft ins Hotel bringen.

Diese Idee verfolgt die Marke seit der Eröffnung ihres ersten Hauses im Londoner Stadtteil Shoreditch im Jahr 2006. Mittlerweile ist The Hoxton unter anderem in Paris, Amsterdam, Rom und mehreren US-Städten vertreten. Mit Hamburg wächst die Präsenz im deutschsprachigen Raum auf drei Hotels: Berlin eröffnete 2023, Wien folgte 2024. Ein konkreter Eröffnungstermin für das neue Haus steht noch aus.