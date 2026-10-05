Ex-Prizeotel-CEO meldet sich mit neuer Hotelmarke zurück

Für Connor Ryterski beginnt damit ein neues Kapitel in der Hotellerie. Der frühere CEO von Prizeotel beziehungsweise Prize by Radisson setzt bei KUMO Hotels auf japanische Einflüsse, klares Design, digitale Abläufe und bewusst kompakte Strukturen. Der Start ist bereits konkret: In Hamburg und Köln entstehen zwei Neubauten mit zusammen rund 550 Zimmern, die 2029 eröffnen sollen. Weitere Standorte sollen folgen.

Für Connor Ryterski beginnt damit ein neues Kapitel in der Hotellerie. Der frühere CEO von Prizeotel beziehungsweise Prize by Radisson setzt bei KUMO Hotels auf japanische Einflüsse, klares Design, digitale Abläufe und bewusst kompakte Strukturen. Der Start ist bereits konkret: In Hamburg und Köln entstehen zwei Neubauten mit zusammen rund 550 Zimmern, die 2029 eröffnen sollen. Weitere Standorte sollen folgen.

Japan-Reise als Inspiration

Der Grundstein für KUMO wurde fernab klassischer Hotelentwicklung gelegt. Nachdem Ryterski Prize by Radisson Anfang 2025 verlassen hatte, reiste er knapp vier Wochen mit dem Rucksack durch Japan. Neben Tokio, Kyoto und Osaka führte ihn sein Weg auch in ländliche Regionen, in ein traditionelles Ryokan am Nakasendo-Wanderweg und in einen Tempel im buddhistischen Bergdorf Koyasan.

Aus diesen Eindrücken entwickelte sich die Idee für ein Hotel, das Ruhe und Leichtigkeit in den Mittelpunkt stellt. „Kumo“ ist das japanische Wort für Wolke. Ein Japan-Erlebnis eins zu eins nachbauen will Ryterski dabei ausdrücklich nicht. Stattdessen sollen einzelne Elemente der dort erlebten Gastfreundschaft in ein modernes Stadthotel übersetzt werden.

Das zeigt sich auch bei den Zimmern. Sie sollen rund 18 Quadratmeter groß sein, viel Holz und natürliche Materialien bestimmen die Gestaltung. Indirektes Licht soll eine ruhige Atmosphäre schaffen. Gleichzeitig setzt KUMO auf digitale Abläufe – von der Buchung bis zum Check-out.

Auch beim Frühstück will die neue Marke vom klassischen Hotelstandard abweichen. Statt eines großen Buffets ist ein täglich wechselndes Frühstücksangebot geplant. Ergänzt wird das Konzept durch ein kleines Fitnessstudio mit Bereich für Yoga und Meditation sowie einen japanisch inspirierten Garten als Rückzugsort.

KUMO positioniert sich im mittleren Preissegment und will ansprechendes Design mit möglichst schlanken Betriebsabläufen verbinden.

Hamburg und Köln machen den Anfang

Für die ersten beiden Häuser arbeitet Ryterski mit einem Hamburger Family Office zusammen, das sich auch an KUMO beteiligt. Rund 380 Zimmer sind für Hamburg vorgesehen, weitere 170 für Köln. Beide Projekte entstehen als Neubauten und sollen 2029 ihre Türen öffnen.

Dabei soll es nicht bleiben. KUMO nimmt weitere deutsche Großstädte und ausgewählte europäische Metropolen ins Visier. Gesucht werden sowohl Grundstücke und neue Hotelprojekte als auch bestehende Häuser ab etwa 150 Zimmern.

Für Ryterski ist es damit der Schritt vom Hotelmanager zum Gründer. Bei Prizeotel hatte er bereits eine intensive Wachstumsphase mitgestaltet: Während seiner Zeit an der Spitze entwickelte sich das Portfolio von drei auf 23 Häuser in sieben Ländern, ehe Prizeotel als Prize by Radisson vollständig in die Radisson Hotel Group integriert wurde. Mit KUMO baut Ryterski nun erstmals eine eigene Hotelmarke auf.