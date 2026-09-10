Opening Oben Wien: Neustart mit Bangkok-Vibes

Nach rund 15 Jahren hat das OBEN auf dem Dach der Wiener Hauptbücherei im Sommer 2026 nicht einfach renoviert, sondern radikal neu angefangen. Raum, Bar und Küche wurden dafür grundlegend neu inszeniert. Wer die imposante Freitreppe am ­Urban-Loritz-Platz erklimmt, lässt den geschäftigen Trubel des Gürtels hinter sich.

Nach rund 15 Jahren hat das OBEN auf dem Dach der Wiener Hauptbücherei im Sommer 2026 nicht einfach renoviert, sondern radikal neu angefangen. Raum, Bar und Küche wurden dafür grundlegend neu inszeniert. Wer die imposante Freitreppe am ­Urban-Loritz-Platz erklimmt, lässt den geschäftigen Trubel des Gürtels hinter sich.

Kulinarisch macht das Team ab sofort keine halben Sachen mehr – sondern serviert mutig den halben Schweinskopf. Das neue Konzept übersetzt die faszinierende Energie und Aromenvielfalt von Bangkoks Chinatown direkt auf ein Wiener Rooftop. Auf den Teller kommt eine ausdrucks­starke Streetfood-Kultur mit viel Haltung, die asia­tische Metropolen-Vibes überraschend präzise auf den Punkt bringt. Onsen-Ei oder Eggplant Nam Prik am Vormittag, abends frittierte Fische oder knuspriger Massaman-Karfiol. Zusammen mit den ­kreativen Drinks der neu gedachten Bar beweist das OBEN eindrucksvoll, dass Rooftop-Gastronomie auch anders gehen kann.

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