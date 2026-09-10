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Ausgabe 296

Tokyo Confidential: Japanische Alltagskultur im Glas

Tokio
Tokio hat seine Lieblingsadresse für stilvolles Chaos neu bespielt: Die Bar Tokyo Confidential präsentiert mit „Konbini“ ihre vierte Menükarte.
September 10, 2026 | Fotos: Millie Tang

Diesmal ist das Konzept inspiriert von der weltberühmten Kultur japanischer Convenience Stores. Ob 7-Eleven, Lawson oder FamilyMart: Die rund um die Uhr geöffneten Konbinis sind aus dem Alltag in Japan nicht wegzudenken. Gründerin und Creative Director Holly Graham übersetzt dieses verbindende Phänomen gemeinsam mit Barmanagerin Waka Murata in ein flüssiges Erlebnis, das Einheimische wie Globetrotter begeistert.

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Holly Graham und Waka Murata übersetzen Supermarktware kreativ in überraschende Cocktails.

Diesmal ist das Konzept inspiriert von der weltberühmten Kultur japanischer Convenience Stores. Ob 7-Eleven, Lawson oder FamilyMart: Die rund um die Uhr geöffneten Konbinis sind aus dem Alltag in Japan nicht wegzudenken. Gründerin und Creative Director Holly Graham übersetzt dieses verbindende Phänomen gemeinsam mit Barmanagerin Waka Murata in ein flüssiges Erlebnis, das Einheimische wie Globetrotter begeistert.

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Holly Graham und Waka Murata übersetzen Supermarktware kreativ in überraschende Cocktails.

Herzstück der Karte sind herrlich unkonventionelle Drink-Kreationen, die herzhafte Konbini-Snacks flüssig dekonstruieren. So verwandelt der „Confidential Noodle“ – ein Cup-Noodle-Highball aus Bourbon, Awamori, Mais und Gewürzen im 3D-gedruckten Becher – das ikonische Instant-Gericht in einen Drink. Der „Onigiritini“ übersetzt das Reisbällchen mit Sake, Reis-Sho–chu–, Algen und Sojasauce in einen Umami-Martini, während „Mom’s Spaghetti“ mit Gersten-Sho–chu–, eingelegtem Gemüse und echtem Ketchup die japanische Naporitan-Pasta flüssig ins Glas bringt. 

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Auch die süße Fraktion kommt auf ihre Kosten: Der „Melon Pan“ kombiniert Rum mit hauseigenem Butter-­Sake und Doburoku, während der spritzige „Always Sunny in Azabu“ an sommerliche Mikan-Ice-Pops erinnert. Ergänzt durch Guinness vom Fass und alkoholfreien Alternativen beweist die Bar im Stadtteil Azabu-Ju–ban erneut ihre Klasse.

Die Bar Tokyo Confidential zeigt eindrucksvoll, wie aus verspielter Alltagskultur erstklassige ­Mixologie entsteht.

tokyoconfidential.com

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